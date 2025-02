Beszólt Kovács Zoltánnak a német EP-képviselő – nem finomkodott

„Több mint 20 éve hatalmon vannak. Mégis egy kilencvenes éveiben járó emberre fogják a nyomorukat, aki még csak nem is él ott” – így osztotta meg Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár bejegyzését az X-en Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő.

They've been in power for more than 20 years. And yet they blame their misery on a nonagenarian who doesn't even live there. https://t.co/HBAf4tx9ec