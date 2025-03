Betiltotta a rendőrség Hadházy Ákos keddi tüntetését

Valójában egyetlen megoldás van: nagyon sokan kell kimennünk kedden 17 órától a Ferenciek terére! Ha elegen leszünk, a Ferenciek terén, maga a rendőrség fog segíteni a híd lezárásában, ugyanúgy, mint a múlt héten: amikor elállta előlünk az utat, azzal ugye ő maga zárta le a hidat. Ha most kedden elegen leszünk, akkor a tömeg miatt a rendőrök kénytelenek lesznek lezárni a hídra vezető utat. Nem kell tehát senkinek lökdösődni a rendőrökkel (nem is szabad, hiszen fontos, hogy a nyomásgyakorlás békés legyen!), csak mindenkinek hozni kell még magával néhány embert!"

Most azt írja: „Nekünk már papírunk van róla, hogy tilos tiltakozni a Pride betiltása ellen, vagy legalábbis csak úgy szabad tiltakozni, hogy az ne legyen kellemetlen a hatalomnak. Az eredetileg az Erzsébet hídra szabályosan bejelentett demonstrációt ugyanis a rendőrség nem engedélyezte (pedig máskor számtalan alkalommal volt példa ilyesmire). Természetesen fellebbeztünk, az ügy a Kúrián van, de ebben kár lenne bízni.

Kapcsolódó cikk Tüntetést jelentett be Hadházy Ákos: „Most kell lépni!” Hadházy Ákos szerint a gyülekezési törvény módosítása a megfigyelőállam és elnyomás irányába mutat.

A gyülekezési jog korlátozása MÁR A GYAKORLATBAN IS ELKEZDŐDÖTT – posztolta Facebook-oldalára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő a Pride betiltását lehetővé tevő törvény elleni tiltakozásként hirdetett meg tüntetést kedden 17 órára.

