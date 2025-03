Betiltották a Kétfarkú Kutya Párt tüntetését

A tiltás hátterében az Alaptörvény tizenötödik módosítása áll, amely a kormány indoklása szerint a gyermekek védelme mellett a kábítószerekkel szembeni zéró toleranciát is rögzíti. A módosításra hivatkozva korábban a Pride megrendezését is elutasították.

A Kutyapárt hangsúlyozta: „Ez is ugyanolyan gyülekezés, mint a Pride, a Békemenet, vagy bármilyen más tüntetés.” A döntés ellen a Kúriához fordulnak jogorvoslatért.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint a rendőrség az Alaptörvény tizenötödik módosítására hivatkozva nem engedélyezte a Million Marijuana March megrendezését. A párt Facebook-oldalán azt írta: „Még körbe se ért az új Alaptörvény-módosítás, máris stoppolja a 420-at a kormány. Hamuba tiporják hagyományainkat.” A nemzetközi, a marihuána legalizációját követelő, békés demonstrációt idén is meg akarták tartani.

