Közélet Hadügy, védelem, honvédelem

Betörők kirámolták a MIG-29-es vadászgépeket a kecskeméti katonai reptéren

mfor.hu

A Honvédelmi Minisztérium nem reagál.

Két héttel ezelőtt ismeretlenek betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták az MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit, írja a Blikk. A lap emlékeztet, hogy a kecskeméti katonai reptéren tárolják azokat a MIG-29-eseket, amik még megmaradtak abból a 28 gépből, amelyek eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkeztek Magyarországra.

A Blikk hozzáteszi: a gépeket 2010-ben vonták ki, addigra mindössze négy darab volt üzemképes, helyettük érkeztek a Gripenek. A lap úgy tudja, két hete a betörők egyszerű módszerrel jutottak be a reptérre: átvágták a drótkerítést. A Blikk szerint az ismeretlenek az MIG-ek lokátorteréből vittek el alkatrészeket – ez a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek, írják. Ezek a gépek egyébként már nem repülőképesek, konzervált állapotban őrzik őket.

A Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.

