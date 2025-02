Beugrott Orbán Balázs Orbán Viktor helyére – de bár ne tette volna

Miután a Telex riportereit két hete a rendőrök vitték el egy fóti stúdióavatóról, mert a miniszterelnöknek szerettek volna kérdéseket feltenni, olvasóikít szólították fel arra, hogy segítsenek megtalálni Orbán Viktort.

Levelet kaptak azonban Orbán Balázstól, a miniszterelnök politikai igazgatójától is, aki a feltenni kívánt kérdésekre is reagált, csak éppen nem mindegyikre. Végül a Telex írásban küldte el kérdéseit a politikusnak, többek között a kegyelmi üggyel kapcsolatban is – itt az eredmény:

Miért nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a nyilvánosság magyarázatot kapjon arra, hogy miért kapott elnöki kegyelmet Novák Katalintól a pedofil bűncselekmények eltussolásában segédkező K. Endre?

Nem érkezett válasz.

Orbán Balázs: Azt javaslom, hogy a Novák-ügyben forduljon Novák Katalin volt köztársasági elnök asszonyhoz.

[Novák Katalint kérdeztük már erről, tőle sem kaptunk választ.]

Ön szerint az morálisan rendben van, hogy Novák Katalin megkegyelmezett egy pedofil bűnsegédjének, nem adott erre magyarázatot, de az összes egykori államfőknek járó juttatást felveszi és az átlag magyar életszínvonalhoz képest luxuséletvitelt folytat az adófizetők pénzéből? Háromfős titkárságot, gazdasszonyt, szolgálati autót, sofőrt és havi 5 milliós fizetést kap.

Nem érkezett válasz.

Ön szerint kijelenthető, hogy Orbán Viktor és a kormánya mindent megtett, hogy válaszokat adjon a magyar embereknek az ügy hátterére?

Nem érkezett válasz.

Miért nem állítottak fel parlamenti vizsgálóbizottságot az ügy kivizsgálására? Ide beidézhették volna Novák Katalint és Varga Juditot, hogy válaszokat adjanak a felmerülő kérdésekre.

Nem érkezett válasz.

Varga Judit igazságügyi miniszter támogató javaslattal, vagy támogató javaslat nélkül terjesztette fel K. Endre kegyelmi kérvényét Novák Katalin köztársasági elnöknek?

Nem érkezett válasz.

Ön szerint elfogadható, hogy az előző kérdésre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy tavaly februári Kormányinfón közölte, hogy tudja a választ, de nem árulja el?

Nem érkezett válasz.

Orbán Balázs: A politikai felelősséget Novák Katalin volt köztársasági elnök és Varga Judit volt miniszter lemondásukkal vállalták. A kormány kezdeményezésére az Országgyűlés több szigorító törvényt fogadott el a gyermekvédelem területén, illetve az alkotmánymódosítás eltörölte az elnöki kegyelmet a pedofil bűncselekmények esetében. Több ilyen kegyelmi ügy tehát nem fordulhat elő. Valamennyi pedofil bűncselekmény esetében a kormány elvárása továbbra is az, hogy a hatóságok a törvény teljes szigorával haladéktalanul lépjenek fel.

A nyugdíjakról, a kórházi várólistákról, szülészetek bezárásáról, a MÁV-ról, vagy éppen a gyermekvédelemről is kapott kérdéseket Orbán Balázs, ezek és a válaszok a Telex cikkében olvashatók.