Bevallotta az Európai Bizottság, pénzhez juthat Magyarország

Az Európai Bizottság csütörtökön elismerte, hogy egy általa jóváhagyott átcsoportosítás után jár pénz a magyar kormánynak a részben befagyasztott uniós támogatásokból – írta meg a Telex.

A kormány 545 millió euró átcsoportosítását kérte a részben blokkolt felzárkóztatási (kohéziós) forrásokból finanszírozott programoknál. A pénz mozgatását a 2021–2027-es költségvetés félidős felülvizsgálatához kapcsolódóan kezdeményezhette, hogy egy új programra, a stratégiai jelentőségű iparágak fejlesztésére fordítsa.

Ahogy arra a Telex cikke emlékeztet, a Financial Times nyomán elterjedt, hogy az Európai Bizottság jóváhagyná 550 millió euró átvitelét, így a lap szerint ekkora összeg válna elérhetővé, mert a befagyasztott részből a szabadba vinné át. A lap ráadásul az egészet összekötötte azzal, hogy a magyar kormány cserébe nem vétózná az orosz cseppfolyós földgáz kivezetésének felgyorsítását.

Az Európai Bizottság tagadta, hogy ilyen alkuról lenne szó. Nem sokkal később a testület egyik főigazgatója, Themis Christophidou közölte: jóváhagyják ugyan az 545 millió eurós átcsoportosítást, de „ez nem jelenti, hogy a pénz át is fog folyni” a feltételek miatt, mert ismét blokkolni fogják.

Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön megerősítette, hogy valóban jóváhagyták a módosítást. Ez nem jelenti, hogy az összes pénzt ki is fizetik, mert ehhez még teljesíteni kell a feltételeket, de a 30 százalékos előfinanszírozást „elérhetővé kell tenni”.