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Közélet Orbán Viktor vagyonnyilatkozat

Bevallotta Orbán Viktor, hogy mennyivel lett vagyonosabb

mfor.hu

Orbán Viktor miniszterelnökként havi bruttó 5 millió forintos fizetést kapott.

A volt miniszterelnök, Orbán Viktor vagyonnyilatkozata a korábbi évekhez hasonlóan nem rejteget magában túl sok változást. Ezúttal annyi történt, hogy a feleségével közös bankszámláján lévő összeg az év elején leadott nyilatkozathoz képest majdnem megduplázódott: az akkori 5 millió forint helyett már 9 millió forintot tüntetett fel most a dokumentumban.

Mindezt úgy hozta össze, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként havi bruttó 5 millió forintos fizetést kapott, ami mellé felvette még a képviselőknek járó alapbért is, ami kicsivel több mint 2 millió forint volt. Ami az ingatlanokat illeti, Orbán Viktor továbbra is felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi ingatlannak, és egyedüli tulajdonosa egy felcsúti ingatlannak. Ugyanakkor egyéb tartozásról, ingóságról, követelésről nem számolt be.

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP listavezetőjeként az áprilisi választáson szerzett mandátumáról lemondott, így 36 év képviselőség már nem tagja a május elején megalakult új Országgyűlésnek – írja a 444.

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