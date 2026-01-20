Bezárják a botrányoktól megrázott Szőlő utcai javítót – de hova kerülnek a gyerekek?

A hétfő este kiadott Magyar Közlönyben jelent meg Pintér Sándor aláírásával a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról című rendelet.

"A javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása is szükségessé vált. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása.

Mindezen célkitűzések megvalósítása érdekében a jelen módosítás kiveszi a működő javítóintézetek köréből a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet"

- olvashatjuk a szövegben.

Ez tehát megpecsételi az utóbbi időszakban igen hányatott sorsú intézet sorsát. Az intézetet egyébként már decemberben elkezdték kiüríteni.

A bezárás után egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. Addig azonban meglévő intézetek veszik át a felatadokat. A rendelet ezeket a következőképpen jelöli meg:

1. A javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a fiatalkorúak felvételére megjelölt javítóintézetek

1.1. Lányok részére:

1.1.1. Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon (1151 Budapest XV., Pozsony u. 36.)

1.2. Fiúk részére:

1.2.1. Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (2170 Aszód, Baross tér 2.)

1.2.2. Debreceni Javítóintézet (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

1.2.3. Nagykanizsai Javítóintézet (8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.)

2. A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorúak felvételére megjelölt javítóintézetek

2.1. Lányok részére:

2.1.1. Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon (1151 Budapest XV., Pozsony u. 36.)

2.2. Fiúk részére:

2.2.1. Debreceni Javítóintézet (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.)

2.2.2. Nagykanizsai Javítóintézet (8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.)”