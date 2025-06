Bezsarolta Karácsony Gergelyt a fővárosi Tisza frakció?

„Budapest polgárai az eddigi cirkuszoknál többet érdemelnek” – írta a Tisza Párt fővárosi frakciója a Karácsony Gergelynek címzett hosszú nyílt levelében. Mint írták, nem tűrik tovább, hogy „a kormánypárti frakció Szentkirályi Alexandrával az élen minden közgyűlésből balhét és színházat csinál”.

A tiszások azután írtak nyílt levelet a főpolgármesternek, hogy szerdán elmaradt a Fővárosi Közgyűlés, mert se a Tisza, se a Fidesz nem vett részt rajta, így több fontos döntésről sem tudtak szavazni.

A Tisza Párt fővárosi frakciója szerint „a Fidesz-frakció ahelyett, hogy próbálná a kormányánál elérni a fővárosiak érdekeit sértő döntések megváltoztatását, inkább cinikus módon a közgyűlés működését is rendszeresen ideológiai, patyomkin előterjesztésekkel, módosító javaslatokkal bénítja meg”.

A tiszások azt írták, „az sem végzi el a munkáját, aki engedi, sőt támogatja, hogy a Fidesz színházat csináljon a Fővárosi Közgyűlésből”. Szerintük az sem látja el megfelelően a feladatát, aki „nem él az SZMSZ-ben meghatározott ülésvezetői jogköreivel, amikor uszító, az emberi méltóságot sértő kijelentések hangoznak el”.

A Tisza Párt képviselői csak akkor vesznek részt a június 30-i rendkívüli közgyűlésen, ha „biztosítottak az értelmes munkavégzés feltételei”. Állításuk szerint eddig is támogattak minden érdemi és fontos döntést, tavaly például megszavazták Budapest 2025-ös költségvetését.

„Elvárjuk a Főpolgármester Úrtól, hogy a továbbiakban ne asszisztáljon a fideszes cirkuszhoz. Az SZMSZ-ben meghatározott jogköreivel élve tegyen meg mindent azért, hogy a közgyűlésben értelmes kérdésekről, értelmes vita folyhasson” – olvasható a Tisza Párt fővárosi frakciójának nyílt levelében.

Szerintük erkölcsi kioktatás helyett a Fidesz-frakcióval kellene valamit kezdenie Karácsonynak.

Kapcsolódó cikk DK: a Tisza Párt meg akarja buktatni Karácsony Gergelyt Valami történt a Fővárosi Közgyűlésben.

Azt is elvárják a tiszások a főpolgármestertől, hogy tartsa be ígéreteit, és hajtsa végre a Fővárosi Közgyűlés döntéseit. „Terjessze be a hatályos közgyűlési döntésnek megfelelően a költségvetés érdemi felülvizsgálatát. Terjessze a közgyűlés elé a cégvezetők kiválasztását elvégző Bíráló Bizottság javaslatát. Kezdeményezze a botrányoktól övezett BKV vezetőségének integritási szempontú, átfogó átvilágítását. Tegyen érdemi lépéseket a főváros likviditási helyzetének javítása érdekében, s ennek keretében első lépésként vizsgálja felül azokat a kiadásokat, amelyek a budapestiek érdekei helyett kizárólag a saját politikai érdekeit, kommunikációs és kampánycéljait szolgálják” – írták.

Szerintük ahhoz, hogy a főváros költségvetéséről felelős döntést hozzanak, tudniuk kell, milyen megállapodásokat kötött Budapest a kormánnyal. Mint írták, elfogadhatatlan, hogy Karácsony a kormány jóindulatában bízva „gyakorlatilag biankó csekkre kér aláírást”. Hozzátették, ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a Tisza Párt képviselői ott lesznek a rendkívüli közgyűlésen.