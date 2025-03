Bicskei gyermekbántalmazás: Áder János húga elvesztette a pert

A volt köztársasági elnök testvére 2024 márciusában nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tett feljelentést Gy. Németh ellen. A büntetőeljárás megindításához az Országgyűlés mentelmi bizottsága és a Ház is hozzájárult: 140 igen és 43 nem szavazattal felfüggesztették a képviselő mentelmi jogát. Az ügy ezután került a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé. Az ítélet jogerőre emelkedésével a rágalmazási eljárás megszűnt, így a felfüggesztett mentelmi jog is visszaállt.

A politikus szerint a bírósági ítélet megerősíti azt, amit a DK a kegyelmi botrány kirobbanása óta állít: a magyar gyermekvédelmi rendszert magasrangú fideszes kapcsolatokkal rendelkező személyek akadályozzák, és ennek köszönhető, hogy például K. Endre, a bicskei gyermekotthon igazgatójának segítője köztársasági elnöki kegyelmet kaphatott. Gy. Németh a kormány felelősségét is felvetette, amiért szerinte 2011-ben semmilyen intézkedés nem történt az ügyben, noha a főváros tudomására jutott az eset. Később Áder húgát nem elmarasztalták, hanem előléptették, és Balog Zoltán államtitkára lett.

A rágalmazási per előzménye, hogy Gy. Németh egy közleményben és több nyilatkozatban is azt állította: Áder Annamária, aki 2011-ben a Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának vezetője volt, tudott arról, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatója, V. János szexuálisan zaklatja a gondjaira bízott gyerekeket. A politikus szerint két dolgozó már 2011-ben jelezte az esetet a főosztálynak, mégsem történt semmi, az igazgató pedig további öt évig a helyén maradt.

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében kimondta, hogy Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció alelnöke nem követett el rágalmazást, amikor nyilvánosan felelősnek nevezte Áder János volt köztársasági elnök húgát, Pölöskei Gábornét a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények miatt. A másodfokú döntés helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely megszüntette a politikus elleni magánvádas eljárást – jelentette be Gy. Németh pénteken tartott sajtótájékoztatóján az Index cikke szerint.

