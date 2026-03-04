Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra

A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) 448 millió forintot szán a hat éve hányattatott sorsú Biodóm ráncfelvarrására.

A januárban és februárban aláírt szerződések egy évre szólnak, de egyes munkáknál 4 hónappal meghosszabbítható a rendelkezésre álló keretösszeg fennmaradó részének erejéig. De más munkáknál az Állatkert rögzíti, hogy a munkákra kizárólag a keretösszeg 70 százalékáig vállal lehívási kötelezettséget.

Az óriási, 1,7 hektáros és eddig több mint 60 milliárd forintot felemésztő épület – amely így is még csak 75-80 százalékos készültségű – karbantartásának költségei az alábbi módon valósulnak meg a közbeszerzési dokumentum szerint:

Erősáramú rendszerek – 25 millió forint

Épületgépészeti rendszerek – 110 millió forint

Passzív tűzvédelmi berendezések – 25 millió forint

Víz- és csatornahálózat – 7 millió forint

Vízgépészeti és akvarisztikai berendezések – 50 millió forint

Tetőszerkezet, építész-gépész berendezések – 106 millió forint

Acélszerkezeti és hidraulikai berendezések – 65 millió forint

Automata tűzjelző és vészhangosító rendszerek – 28 millió forint

Épületfelügyeleti rendszerek – 32 millió forint.

Muszáj volt megnyomni az újratervezés gombot

A megbízások többségét a Csúcs-Forma Kft. nyerte, de a Castrum Pro Kft., az Elcon Electronic Control Automatizálási Kft., valamint az Acropora Kereskedelmi Kft. is sikeresen pályázott egy-egy karbantartási munkára.

Egy jóval szerényebb projekt valósul meg

Tavaly a Fővárosi Állat- és Növénykert vezetése felhagyott az eredeti koncepcióval – hogy a 20 millió évvel ezelőtti Pannon-tenger élővilágát mutassák be –, és helyette az óriási, 1,7 hektáros és eddig több mint 60 milliárd forintot felemésztő épületet egyfajta városi oázissá alakítják át.

Az eredeti tervek befejezése ugyanis további 25-30 milliárd forintot igényelne, és ugyan a fűtés és a világítás működik, a belső tér még mindig befejezetlen.

A Népszava decemberben azt írta, hogy az új koncepció megvalósítása nagyjából 350 millió forintba kerül még, amelyhez 50 milliót ad a fővárosi önkormányzat (ezt decemberen szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetéshez a Vitézy Dávid által javasolt tízpontos módosító csomag részeként). A többit a FÁNK maga gazdálkodja ki úgy, hogy a főváros nem vonja el tőlük a bevételi irányzaton felüli bevételt.

A Biodóm 2023-ban próbált először bevételt termelni különféle rendezvényekkel – például a lampionfesztivállal, a World Press Photo kiállítással és filmforgatások bérbeadásával –, de az épület fenntartása így is veszteséges maradt. Hiszen az 1,14 milliárd forintos kiadással szemben csupán 710 millió forintos bevételt tudott a tulajdonos elérni. Az új koncepció célja, hogy az épület fenntarthatóbbá váljon, és a jelenlegi kihasználtságát növeljék.

Az állatkert vezetése arra törekszik, hogy a Biodóm hosszú távon gazdaságilag is fenntarthatóvá váljon. A fővárosi önkormányzat egyébként örömmel átadná a létesítmény kulcsait az Orbán-kormánynak, ők álmodták ide, állami beruházásként kezdték el építeni. A folyamatos állami elvonásokkal sanyargatott fővárosnak erre sem forrása, sem szándéka nincs. Az önkormányzat 2022 óta próbálja átadni az épületet, de nincs, aki átvegye.

Két hónappal ezelőtt a Népszavának a FÁNK azt a tájékoztatást adta, hogy a Városligetben felépült Biodóm a többi hasonló európai létesítménynél jóval komplexebb, a négy kupola alatti többszintes, összesen 32 ezer négyzetméter hasznos alapterületű bemutatótér mellett kiszolgáló egységek és külső kifutók is létesültek.

Az oázis alapvetően egy egzotikus növényekkel betelepített, négy évszakos, tehát a külső időjárási viszonyoktól független bemutatóhely lesz, amelyben 14 ezer növényt ültetnének el, közte több mint száz fatermetűt. Az impozáns méretű növényházba azért beköltözik néhány kisebb hüllő, emlős és madár.

Az állatkert még vizsgálja, hogy a megnyíló Biodóm az állatkerti belépővel legyen látogatható, vagy külön belépővel. Utóbbi mellett szól, hogy így lehetővé válna, hogy aki valóban csak fedett városi parkként használná, az megtehesse az állatkert látogatása nélkül is. Döntés még nem született.