Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

Rágalmazásért, jogtalan védjegyhasználatért és a bank jó hírnevének megsértése miatt indított pert az Erste az Én, a kétarcú című képregény miatt, írja a 444.hu.

A bank a lap megkeresésére azt írta,

a képregényben az Erstét név szerint, többször is megjelenítik és teljesen alaptalan állításokkal negatív színben tüntetik fel.

Ezért már márciusban megindították a „megfelelő jogi eljárásokat”. Az Erstét azután kezdte támadni a kormány, hogy a Tiszához igazolt Kármán András, aki előtte vezető volt a banknál. A képregényben többször is feltűnt emiatt a pénzintézet.