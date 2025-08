Bíróságra viszik az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének átjátszási kísérletét

A február 28-i művelet során az egyébként sem egyszerű cégstruktúrán egy egyszerű lépéssel csavartak (volna) még egyet. Az MNB-alapítvány vagyonát igazgató Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. alapkezelője, a hasonló nevű Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. fölé február 28-tól új tulajdonost jegyeztek be. Ez a Közép-Európai III. Magántőkealap volt, amit egészen a közelmúltig Matolcsy Ádám régi barátja, a Száraz István többségi tulajdonába tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzselt.

Beindult az Optima Zrt. is Fotó: Facebook

Hegedüs István a válaszában azt írta, a zrt. álláspontja szerint az értékpapír-kölcsönszerződés több okból kifolyólag is érvénytelen volt. „Az Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság épp ezért a Fővárosi Törvényszék előtt pert indított az értékpapír kölcsönzési szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránt. A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetlevelét befogadta, az elsőfokú peres eljárás jelenleg folyamatban van. A peres eljárásban születendő jogerős ítélet meghozataláig nem kívánunk az értékpapír-kölcsönszerződésről, továbbá a Közép-Európai III. Magántőkealap befektetőiről, azok esetleges változásáról, valamint az Alap átvételéről nyilatkozni.”

Per indul az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének átjátszási kísérlete miatt.

