Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

A kiskorúakat védő rendelkezések megsértése miatt szabott ki bírságot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Metropol napilapra, a Balázsék című rádiós műsorszám 2025. február 4-i adásával kapcsolatban pedig az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó követelmény megsértését állapította meg. A testület újabb műsorkészítési támogatásokról is döntött – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint újabb összegekkel, összesen mintegy 130 millió forinttal támogatja köszszolgálati televíziós műsorok létrejöttét a médiatanács.

Négy közéleti magazinműsor készítéséhez 11 millió 786 ezer forint, tíz hírműsor készítéséhez 98 millió 320 ezer forint, tíz kulturális magazinműsor készítéséhez pedig 19 millió 691 ezer forint támogatást szavazott meg a testület a TVÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában – írták.

A médiatanács megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermék június 4-i lapszámában megjelent „Fotózza le, küldje be!” című médiatartalom közzétételével egy alkalommal megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket, emiatt a médiatartalom-szolgáltatót egymillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A közleményt a Metropolnak öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie.

A Rádió 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson február 4-én reggel 6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámban a műsorvezetők egy idős emberek szereplésével készülő, társkereső valóságshow kapcsán a nyugdíjasokat gúnyolták.

A műsorszegmens vágott változatát a február 5-én 5 óra 46 perctől sugárzott „Best of Balázsék” című műsorszámban is közzétette a médiaszolgáltató, ezzel két alkalommal is megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést.

A testület a Radio Plus Kft.-t összesen 2 millió 400 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a jogsértés ismételtségére tekintettel a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig százezer forint bírságot rótt ki – írták.

Korhatáros problémák

Bírságot szabott ki a médiatanács a Favorit Masters Kft.-re is amiatt, mert a médiaszolgáltató által üzemeltetett Sláger FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson június 6-án reggel 6 órától sugárzott „Sláger Reggel” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

A médiaszolgáltatónak a jogsértés miatt 300 ezer forint bírságot kell megfizetnie, emellett a jogsértés tényéről szóló közleményt is közzé kell tennie.

Az NMHH öt, a Netflixen elérhetővé tett film klasszifikációjával kapcsolatban állapította meg, hogy azokat a holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltató alacsonyabb korhatári kategóriába sorolta, mint ahogy azt a magyar szabályozás alapján kellett volna.

A médiatanács jelzésére eljáró holland NICAM a kifogásolt műsorszámok közül kettővel, a „Kis kedvencek titkos élete” és a „Démoni fény” című filmekkel kapcsolatban jutott arra a megállapításra, hogy a médiaszolgáltató helytelen korhatár-besorolást tüntetett fel, amivel megsértette a holland médiaigazgatási szabályokat.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

(MTI)