Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Média Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

mfor.hu

A kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg.

A kiskorúakat védő rendelkezések megsértése miatt szabott ki bírságot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Metropol napilapra, a Balázsék című rádiós műsorszám 2025. február 4-i adásával kapcsolatban pedig az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó követelmény megsértését állapította meg. A testület újabb műsorkészítési támogatásokról is döntött – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint újabb összegekkel, összesen mintegy 130 millió forinttal támogatja köszszolgálati televíziós műsorok létrejöttét a médiatanács.

Négy közéleti magazinműsor készítéséhez 11 millió 786 ezer forint, tíz hírműsor készítéséhez 98 millió 320 ezer forint, tíz kulturális magazinműsor készítéséhez pedig 19 millió 691 ezer forint támogatást szavazott meg a testület a TVÁLLANDÓ2025 pályázati eljárás második fordulójában – írták.

A médiatanács megállapította, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermék június 4-i lapszámában megjelent „Fotózza le, küldje be!” című médiatartalom közzétételével egy alkalommal megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket, emiatt a médiatartalom-szolgáltatót egymillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A közleményt a Metropolnak öt egymást követő lapszámban kell megjelentetnie.

A Rádió 1 állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson február 4-én reggel 6 órától sugárzott „Balázsék” című műsorszámban a műsorvezetők egy idős emberek szereplésével készülő, társkereső valóságshow kapcsán a nyugdíjasokat gúnyolták.

A műsorszegmens vágott változatát a február 5-én 5 óra 46 perctől sugárzott „Best of Balázsék” című műsorszámban is közzétette a médiaszolgáltató, ezzel két alkalommal is megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést.

A testület a Radio Plus Kft.-t összesen 2 millió 400 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a jogsértés ismételtségére tekintettel a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig százezer forint bírságot rótt ki – írták.

Korhatáros problémák

Bírságot szabott ki a médiatanács a Favorit Masters Kft.-re is amiatt, mert a médiaszolgáltató által üzemeltetett Sláger FM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatáson június 6-án reggel 6 órától sugárzott „Sláger Reggel” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

A médiaszolgáltatónak a jogsértés miatt 300 ezer forint bírságot kell megfizetnie, emellett a jogsértés tényéről szóló közleményt is közzé kell tennie.

Az NMHH öt, a Netflixen elérhetővé tett film klasszifikációjával kapcsolatban állapította meg, hogy azokat a holland joghatóság alá tartozó médiaszolgáltató alacsonyabb korhatári kategóriába sorolta, mint ahogy azt a magyar szabályozás alapján kellett volna.

A médiatanács jelzésére eljáró holland NICAM a kifogásolt műsorszámok közül kettővel, a „Kis kedvencek titkos élete” és a „Démoni fény” című filmekkel kapcsolatban jutott arra a megállapításra, hogy a médiaszolgáltató helytelen korhatár-besorolást tüntetett fel, amivel megsértette a holland médiaigazgatási szabályokat.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Nem követhetett el törvénysértést a Tisza politikusa Lattmann Tamás szerint.

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Váratlan fordulat a fegyverviselési ügyben.

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Megnyerte a Fidesz a nyarat?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Úgy tűnik, lehet.

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Lassan halad a nyomozás.

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

Budapest fő bevételi forrása, az iparűzési adó jelentős része most érkezett meg a város számlájára.

Kormányinfó: új híreket hozhatnak Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a bejelentéseket percről percre!

Gulyás Gergely bejelentette a nyugdíjemelést, dübörög az Otthon Start – ez volt a Kormányinfó

A kormányülés napján tartják a Kormányinfót.

Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg testőre

Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg a testőre

Véletlenül meglőtte magát.

Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

Bejelentésre készül a kormány? Orbán Viktor üzent a Kormányinfó előtt

A kormányülésről posztolt a miniszterelnök.

Republikon-kutatás: kiszolgálja a kormányt a köztévé híradója

Súlyos problémák vannak a közszolgálatiság terén.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168