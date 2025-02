Bizottsági elnök: az iskolákat ért bombariadók nem köthetők iszlám radikálisokhoz

Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke a plénum keddi üléséről számolt be, melynek egyik témája az iskolákat ért bombafenyegetés volt. A szakpolitikus felidézte, az elmúlt időszakban számos európai ország, köztük 292 hazai oktatási-nevelési intézményt ért bombafenyegetés.

A január végi bombariadó-hullámról itt számoltunk be:

Kapcsolódó cikk Több iskolában bombariadó van — a szlovák példát követik? Frissítve! A rendőrség tájékoztatása szerint „valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe január 23-án.”

Kisebb volumenű, de szintén jelentős számú bombariadó volt a múlt hét péntekén is:

Kapcsolódó cikk Hülyéskedik valaki, vagy valódi terrorfenyegetés? Negyvennégy iskola érintett újabb bombariadóval – frissítve! Országszerte ismét számos iskolában van bombariadó.

Két nap is számos iskolát ért fenyegetés

Fotó: Facebook / Magyarország Kormánya

Sas Zoltán Facebook-bejegyzésében arról számolt be, a szolgálatok tájékoztatása alapján

mindegyik ilyen fenyegetés a Yandex felhasználásával ért célba.

A szakmai következtetések alapján a cél a zavarkeltés volt, és

a mostani adatok alapján az iskolákat ért fenyegetések nem köthetők iszlám radikálisokhoz

– emelte ki a szakpolitikus. Hozzátette, a magyar hatóságok az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják. A polgári titkosszolgálatok közölték azt is, hogy nemzetközi együttműködés is zajlik az ügyben.

Sas Zoltán elárulta azt is, a szolgálatok a szabadon elmondható témakörök között az alábbiakról is tájékoztatták a bizottságot:

„Ukrajna lejárató kampányt indított Magyarország és Magyarország miniszterelnöke ellen. Ez a folyamat már korábban is észlelhető volt, a szolgálatok jelezték is. A céljuk az, hogy a külföldi és a magyar média egyes szereplőinek segítségével, esetenként a fake news kategóriába tartozó összeállítások jelenjenek meg, és ezekkel rontsák hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességét a nemzetközi színtéren. A lejártó akcióra nem kevés pénzt és energiát áldoznak jelenleg is”

– zárul a bizottsági elnök bejegyzése.