Blaha, Deák és Moszkva tér – munkába álltak a térgondnokok

Már látható a tereken a pozitív változás.

Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai. A jól beazonosítható, egységes ruházatot viselő munkatársak két műszakban, hajnaltól egészen késő estig segítenek a köztisztaság fenntartásában. A lakosság visszajelzései alapján szükség van a térgondnokokra, és már látható a tereken a pozitív változás.

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának további javítása érdekében – a korábbi hazai tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot is elemezve – térgondnoki szolgálatot állított fel a Budapesti Közművek. A térgondnok a tér szeme és füle: figyelemmel kíséri a környezet állapotát, felszedi az útjába kerülő szemetet, kapcsolatot tart a lakossággal, a közterület-felügyelettel és a területen illetékes többi közszolgáltatóval. Az összesen 14 térgondnok hajnaltól késő estig dolgozik a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs vezér terén és a Széll Kálmán téren, kézi eszközökkel és gépi támogatással is segítve a terek tisztaságának és rendezett állapotának fenntartását.

Az eddigi tapasztalatok és a lakossági visszajelzések alapján igény van a térgondnokok munkájára, már lehet érzékelni ezeken a tereken a fokozatos változást, a járókelők is jobban figyelnek a köztisztaságra.

A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan foglalkoztatja, feladatkörük a csomópont köztisztaságának biztosítása, folyamatosan a területen tartózkodnak, köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés, vagy éppen a városi varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkérik az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. Ezenkívül figyelemmel kísérik az adott helyszínen található utcabútorok, zöldfelületek, illetve fák állapotát, és szükség esetén jelzik a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársainak a felmerülő problémákat. A térgondnokok jelenléte hozzájárul a zöldfelületek állapotának megőrzéséhez is, például az öntözőrendszerek rongálásának és a növények kitaposásának megelőzésével.

