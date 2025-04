Blokád, füstgyertyák, botrány – mi jön hétfőn a parlamentben?

(via MTI)

A képviselők szavaznak Magyarország Alaptörvényének tizenötödik módosításáról, valamint azzal összefüggésben egyes törvénymódosításokról. Kormánypárti képviselők kezdeményezésére rögzíthetik az alkotmányban, hogy a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának védelme kiemelt jelentőségű alapvető jog, és ezzel arányos védelmet élvez. A más állampolgársággal is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága határozott időre felfüggeszthető lenne, és alapvető jogként rögzítenék a készpénzzel történő fizetést. Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos – egészülhet ki az alaptörvény.

A rekordbírságok után még egy feljelentéssel is megkínálja a házelnök a gyülekezési törvény szigorítása ellen demonstráló képviselőket.

Elfogadhatják a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló kormányhatározatban foglalt döntésekről szóló beszámolót is.

Az alaptörvény kormánypárti képviselők által kezdeményezett tizenötödik módosításáról dönthet hétfőn az Országgyűlés. Egyes ellenzéki képviselők a parlament blokád alá vonását tervezik, korábban pedig füstgyertyákkal is tiltakoztak az ülésteremben az újabb alaptörvény-módosítás ellen.

