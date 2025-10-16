Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

Nem ment át a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságán az a javaslat, hogy megszüntessék a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást – írta a főpolgármester, amit a 444 ismertetett.

Értetlenség

„Úgy látom, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét” – írta Karácsony Gergely főpolgármester.

A főpolgármester nem érti

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani. A Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak, így nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése” – tette hozzá.

„A dolog viszonylag egyszerű: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van” – foglalta össze a lényeget Karácsony.

„Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni. Nem olyan bonyolult dolog ez.

A megszüntetést ma mégsem szavazta meg a Tulajdonosi Bizottság többsége, elzárva ezzel az új szerződés megkötésének folyamatát. Holott kevés az idő: ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

Hogy miért alakult így a szavazás, bevallom, nem értem. Talán azért, mert a kényszerűségből rövid idő nem volt elegendő a teljes jogi helyzet, a Sziget Zrt. pénzügyi helyzetének, netán a fesztiválpiac jellemzőinek feldolgozásához? Ki tudja” – fejezte ki kétségeit Karácsony.

Újra összeülnek

„Én most egyet tehetek: kezdeményezem, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést. Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől” – jelentette be a főpolgármester.

Magyar másképp látja