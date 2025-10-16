Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Budapest Karácsony Gergely Magyar Péter Sziget Zrt.

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

mfor.hu

A fesztivál külföldi szervezőinek kérését a területhasználati szerződés felbontására a Fidesz képviselői elutasították, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem lehet új szerződést kötni.

Nem ment át a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságán az a javaslat, hogy megszüntessék a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást – írta a főpolgármester, amit a 444 ismertetett.

Értetlenség

„Úgy látom, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét” – írta Karácsony Gergely főpolgármester.

A főpolgármester nem érti
A főpolgármester nem érti
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani. A Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak, így nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése” – tette hozzá.

„A dolog viszonylag egyszerű: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van” – foglalta össze a lényeget Karácsony.

„Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni. Nem olyan bonyolult dolog ez.

A megszüntetést ma mégsem szavazta meg a Tulajdonosi Bizottság többsége, elzárva ezzel az új szerződés megkötésének folyamatát. Holott kevés az idő: ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

Hogy miért alakult így a szavazás, bevallom, nem értem. Talán azért, mert a kényszerűségből rövid idő nem volt elegendő a teljes jogi helyzet, a Sziget Zrt. pénzügyi helyzetének, netán a fesztiválpiac jellemzőinek feldolgozásához? Ki tudja” – fejezte ki kétségeit Karácsony.

Újra összeülnek

„Én most egyet tehetek: kezdeményezem, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést. Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől” – jelentette be a főpolgármester.

Magyar másképp látja

Magyar Péter a 444 cikke alá kommentelve azt írta, nagyon egyszerű, mi történt. A Tiszának volt egy módosító javaslata, hogy a főváros nem essen el évente 300 millió forint bérleti díjtól. „Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldöm még egyszer” – írta a lapnak.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

Inkább a közösségi médiából tájékozódunk közéleti és politikai kérdésekben, és kevésbé a hagyományos médiából.

Villámkezű volt a bíróság a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzésénél

51 perc alatt ment át a bíróságon az alapítvány bejegyzési kérelme.

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Elindult a térgondoki szolgálat.

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

A magyar miniszterelnök a Kossuth téren, a Tisza Párt elnöke várhatóan a Hősök terén szónokol majd október 23-án. A miniszterelnök fog előbb beszélni.

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

Óriási csatába keveredett a magyar válogatott és a Sztárban sztár

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

RENDKÍVÜLI
Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről

Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről


Ezt az amerikai elnök jelentette be saját Truth Social közösségi platformján.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168