Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

Nem ment át a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságán az a javaslat, hogy megszüntessék a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást – írta a főpolgármester, amit a 444 ismertetett.
Értetlenség
„Úgy látom, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét” – írta Karácsony Gergely főpolgármester.
„Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani. A Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak, így nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése” – tette hozzá.
„A dolog viszonylag egyszerű: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van” – foglalta össze a lényeget Karácsony.
„Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni. Nem olyan bonyolult dolog ez.
A megszüntetést ma mégsem szavazta meg a Tulajdonosi Bizottság többsége, elzárva ezzel az új szerződés megkötésének folyamatát. Holott kevés az idő: ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.
Hogy miért alakult így a szavazás, bevallom, nem értem. Talán azért, mert a kényszerűségből rövid idő nem volt elegendő a teljes jogi helyzet, a Sziget Zrt. pénzügyi helyzetének, netán a fesztiválpiac jellemzőinek feldolgozásához? Ki tudja” – fejezte ki kétségeit Karácsony.
Újra összeülnek
„Én most egyet tehetek: kezdeményezem, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést. Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől” – jelentette be a főpolgármester.
Magyar másképp látja
Magyar Péter a 444 cikke alá kommentelve azt írta, nagyon egyszerű, mi történt. A Tiszának volt egy módosító javaslata, hogy a főváros nem essen el évente 300 millió forint bérleti díjtól. „Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldöm még egyszer” – írta a lapnak.