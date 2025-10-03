Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A forint erősödése annak is köszönhető, hogy a közvélemény-kutatásokat vezető Magyar Péter újjáépítené a kapcsolatot a befektetőkkel és az Európai Unióval – írja a Bloomberg.

A lap szerint a befektetők arra számítanak, hogy kormányváltás esetén 18 milliárd euró (7000 milliárd forint) uniós forrás szabadulhat fel Magyarország számára, ami beindíthatja a gazdasági növekedést.

A forint értékének harmadát veszítette el Orbán Viktor 15 éves kormányzása idején. Ezt az időszakot a demokrácia visszaesése, korrupcióval kapcsolatos vádak és az Európai Unió vezetésével folytatott harc jellemezte a Bloomberg szerint. A magyar fizetőeszköz azonban 6 százalékot javított az euróval és 20 százalékot a dollárral szemben idén, többet, mint a régiós versenytársai. A piac tehát elkezdte beárazni a kormányváltás lehetőségét.

A lap Magyar Péter szavait idézi, amikor arról beszélt: Donald Tusk nyomdokaiba lépne, aki kormányra kerülése után felszabadította a Lengyelországnak járó uniós forrásokat.

A Bloomberg Intelligence elemzője, Szergej Volobojev elmondta: Tisza-győzelem esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, élesedhet a piaci verseny, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb pályán működhetnek. A Barclays elemzői is arra számítanak, hogy egy áprilisi kormányváltás esetén a piac pozitívan reagálhat.