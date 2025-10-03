Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Bloomberg: A forint erősödésében a Tisza áradása is szerepet játszik

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

A forint erősödése annak is köszönhető, hogy a közvélemény-kutatásokat vezető Magyar Péter újjáépítené a kapcsolatot a befektetőkkel és az Európai Unióval – írja a Bloomberg.

A lap szerint a befektetők arra számítanak, hogy kormányváltás esetén 18 milliárd euró (7000 milliárd forint) uniós forrás szabadulhat fel Magyarország számára, ami beindíthatja a gazdasági növekedést.

A forint értékének harmadát veszítette el Orbán Viktor 15 éves kormányzása idején. Ezt az időszakot a demokrácia visszaesése, korrupcióval kapcsolatos vádak és az Európai Unió vezetésével folytatott harc jellemezte a Bloomberg szerint. A magyar fizetőeszköz azonban 6 százalékot javított az euróval és 20 százalékot a dollárral szemben idén, többet, mint a régiós versenytársai. A piac tehát elkezdte beárazni a kormányváltás lehetőségét.

A lap Magyar Péter szavait idézi, amikor arról beszélt: Donald Tusk nyomdokaiba lépne, aki kormányra kerülése után felszabadította a Lengyelországnak járó uniós forrásokat.

A Bloomberg Intelligence elemzője, Szergej Volobojev elmondta: Tisza-győzelem esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, élesedhet a piaci verseny, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb pályán működhetnek. A Barclays elemzői is arra számítanak, hogy egy áprilisi kormányváltás esetén a piac pozitívan reagálhat.

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

Mészáros Lőrinc az első helyről is szintet lépett a leggazdagabb magyarok listáján

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

Bevallotta az Európai Bizottság, pénzhez juthat Magyarország

Hozzájuthatunk a befagyasztott uniós támogatás egy részéhez 

Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

A CATL miatt bezár a kormány egy szépen felújított vasúti mellékvonalat

A kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években – panaszkodik a szakszervezet.

Újabb giga közbeszerzést nyert Mészáros Lőrinc

Miután a másik indulót kizárták, Mészáros Lőrinc két éve alapított cége nyerte meg a MÁV legújabb, járműkarbantartásra kiírt közbeszerzését. Mészárosék 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötöttek keretmegállapodást a MÁV-val

A honvédelmi miniszter 750 milliós vagyonkezelő alapítványt hozott létre

Új alapítványának célja önmaga és családja anyagi jólétének biztosítása.

Kitalálja, miért kellett rendkívüli parlamenti ülést összehívni?

A háborús vészhelyzet meghosszabbítása miatt. 

Örülhetnek a nyugdíjasok, Orbán Viktor aláírta

Aláírta a nyugdíj-kiegészítésről szóló kormányrendeletet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint az összeg átlagos mértéke 51 ezer forint. 

A Fidesz külföldi cégen keresztül trükközi ki a Google politikai hirdetés-szűrőjét

A Harcosok Klubja hirdetései nem politikai reklámként jelennek meg.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

