BM-vagyonmustra: Pintér Sándor két államtitkára is egy-egy ingatlannal gazdagodott

Pintér Sándor belügyminiszternél – akiről az a hír járja, hogy már szívesen nyugdíjba vonulna –a vagyonnyilatkozata szerint nem sok minden változott. Még mindig nyolc ingatlant jelölt meg, amelyeknek eltérő mértékben, de a tulajdonosa, és továbbra is őrzi az 1995-ben örökölt Wartburgját.

Az OTP Banknál vezetett folyószámláján 1,3 millió forint, devizaszámláján 4407 forint (!) figyel, MBH Bank-os folyószámláján 1 millió forintot tart. A két bank részvényeiben összesen 26,6 milliója szunnyad (döntő részük MBH-papír), valamint a két pénzintézetben összesen 11,8 millió forintot, 99 459 eurót és 1,2 millió dollárt tart egyéb befektetésekben. Állampapírokba 35,5 milliót fektetett, míg az ANY Biztonsági Nyomda-részvényei 3,6 millió forintot érnek.

Továbbra is – megfogalmazása szerint – „körülbelül 10 millió forint” készpénzzel rendelkezik, és még mindig nem kapta vissza a félmilliárd forintos „családi, baráti kölcsönt”.

Takács Péter

Az egészségügyi államtitkár viszont – aki idén Pápán indul a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként – eddigi négy ingatlana (három budai lakás és ház, illetve egy csopaki nyaraló) mellé vett egy ötödiket is.

2025. szeptember 15-én egy Balatonakaliban épülő társasház 115 négyzetméteres lakására kötött szerződést, melynek fele részben a tulajdonosa. Az ingatlan árát nem részletezi, csak annyit közöl: a vételárat a szerződés szerinti ütemezésben törleszti.

Még mindig a 2018-tól lízingelt VW Caddy-jével járja az országot – mostanában minden bizonnyal Pápára megy vele a legtöbbet. Készpénzről, devizában lévő megtakarításról – ahogy a korábbi években, úgy – ezúttal sem tett említést, viszont az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlájának egyenlegét kis mértékben növelte, a korábbi 1,2 millióról 1,5 millió forintra.

Lakáshiteltörlesztése viszont 2,7 millióval csökkent egy év alatt, de így is még mindig 65,509 millió forintos adóssága van az OTP-nél, egy magánszemélynek pedig továbbra is 10 millióval tartozik.

Rétvári Bence és Takács Péter február 16-án, amikor a Fidesz országos választmánya bemutatta a párt országos listáját

Fotó: Facebook/Takács Péter

Rétvári Bence

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szintén beújított egy ingatlant a 138 négyzetméteres budai ingatlana és egy balatonkenesei lakóháza mellé.

2025-ben ismét a XI. kerületben vásárolt, ezúttal 50 négyzetméteres lakást – felerészben.

Rétvári állampapírjainak állománya azonban csökkent, minden bizonnyal a lakásvásárlás miatt: 2024-ben még 33 millió forintot tartott ebben, 2025-re már csak 9 milliót. Járműve, műtárgya, gyűjteménye és egyéb ingósága továbbra sincs, a bankban tartott vagyona pedig 4 millióról 2 millió forintra apadt.

Maruzsa Zoltán

Az államtitkár kizárólagos tulajdonosa egy XIV. kerületi, 50 négyzetméteres társasházi lakásnak, a Dunaharasztiban álló 180 négyzetméteres házának pedig felerészben.

2022-ben vásárolta a Peugeot 5008-as személygépkocsiját, a bankban 8,6 millió forintot tart, míg pénzintézeti tartozása 7,8 millió forintra rúg.

Bolcsik Zoltán

A rendészeti államtitkár ingatlanjaiban nem történt változás, amelyeknél volt olyan szerencsés, hogy hat ingatlanából háromhoz is ajándékozással jutott hozzá, egyet pedig örökölt.

Ezen túlmenően nála látható a legnagyobb vagyoni átrendeződés.

A korábbi 32,9 milliós MÁP Pluszt lecserélte Fix MÁP-ra, de most csak 4,8 millió forintért jegyzett állampapírt. Viszont Tartós Befektetési Számlára (tbsz) 43,6 millió forintot tett, értékpapír-számlára pedig 41,7 milliót. Bankbetétjeinek összege 8,7 millió forint, de a korábbi 27,2 ezer dollárnyi OTP-dollárkötvényének és 42,4 ezer eurós OTP-eurókötvényeinek már hűlt helye, miután megvált a Citadella és a Hold Columbus befektetési jegyeitől, s emellett a Hold 2000 Nyílt Végű Értékpapíralapból és a Hold Részvény befektetési alapból is kiszállt.

Már készpénzt sem tart otthon, de a lakás-bérbeadásból származó bevételét ismét megemlíti.

Fülöp Attila

A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár továbbra is egy II. kerületi 120 négyzetméteres lakás tulajdonosa, de nagy értékű ingóságokról, gépjárműről, készpénzről nem számol be.

Korábbi 39 millió forintos értékpapír-portfólióját 53,7 millió forintra hizlalta, nyugdíj-előtakarékossági számláján 2 millióról 2,7 millió forintra nőtt megtakarítása. Bankban mindössze 232 794 forintot tart.

Kósa Ádám

A fogyatékosságügyi államtitkár ingatlanokban szintén erős, különböző tulajdonosi mértékben a II. kerületben van négy lakása, valamint egy 323 négyzetméteres „magánútja”, garázsa és tárolója, de a XII. kerületben és Zuglóban is rendelkezik lakással, Balatonmáriafürdőn pedig egy üdülővel, aminek negyedrészben a tulajdonosa.

Van egy 2018-as Seat Alhambrája, 40 millióra kötött nyugdíjbiztosítása, bankszámláján pedig továbbra is 2,45 millió forint kamatozik. Jelzáloghitele azonban 22,5 millió forintról 12,8 millióra zsugorodott.

Sztojka Attila

A társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár nemrég azzal került be a hírekbe, hogy azt mondta Lázár János ominózus, romákkal kapcsolatos megjegyzésével kapcsolatban, hogy szerinte nem neki, hanem annak kell megszólalnia, „aki bántó mondatokat mondott”. A volt romaügyi kormánybiztos Esztergomban két nagyméretű háznak is a tulajdonosa. Készpénze egy év alatt 3 millió forintról 4 millióra hízott.