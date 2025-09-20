Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, hogy több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhely rendőrkapitánysága előtt, hogy gyertyákkal emlékezzenek az öngyilkosságot elkövetett rendőrkapitányra.

A város polgármestere pénteken jelentette be a halálesetet. Úgy fogalmazott: fájdalommal és tehetetlen dühtől megrendülve értesült a történtekről, majd kiemelte, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredesről néhány napja „aljas és lejárató” cikk jelent meg, melynek hatására a rendőrkapitány felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

Bódis Kriszta, a Tisza Párt tanácsadója Szabó Zsolt alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitányának haláláról írt bejegyzésében a hatalom működését bírálta, történelmi párhuzamokat is említve.

Mécsesekkel emlékeztek meg péntek este Hódmezővásárhelyen Szabó Zsolt rendőrkapitányról

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

„Ne legyenek kétségeitek! Mindenkire sor kerülhet. Mindenkire sor kerül, aki másképpen gondolkodik, mint a hatalom. Mindenkire sor kerülhet, idővel, aki nem hajtja le a fejét, aki nem engedelmeskedik, aki nem fogja be a száját.”

Azt is megfogalmazta, hogy szerinte akit nem lehet megvenni, azt megtörik, és „aki nem hallgat a jó szóra, arra ráuszítják az egész hatalmi gépezetet”.

Bejegyzésében a középkori páriák példáját is említette, akiket bárki bánthatott következmények nélkül. Azt írta: „Megalázták, mocskolták őket, becsületükbe gázoltak, elvették emberi méltóságukat… ismerős, ugye?”

Bódis arról is ír bejegyzésében: „Az elszabadult hatalom egyre éhesebb! Szabad lelkekre vadászik, hogy megtörje, bilincsbe verje, kivéreztesse a szabadságot és bármit megtehessen velünk, amit csak akar.”