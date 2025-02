„Bogarak”, lovak és egy nem működő kft. – a budapesti polgármesterek vagyonát is számba vettük

Négy fővárosi kerület élén is változott a polgármester személye a június elején tartott önkormányzati választások miatt. Októberben lépett hivatalába Böröcz László, az I. kerület, Trippon Norbert, a IV. kerület, Kovács Gergely, a XII. kerület és Rózsa András, a XIV. kerület új vezetője. Amennyire lehetett, megnéztük, mennyire átláthatók Budapest, illetve a kerületek régi és új vezetőinek vagyonnyilatkozatai.

A főpolgármester és a huszonhárom kerületvezető vagyonnyilatkozatait keresve azt találtuk, hogy a főpolgármesteré Budapest honlapján nyilvános, illetve szintén a főváros honlapján elérhető annak a négy kerületi polgármesternek a vagyonnyilatkozata is, akik pártlistáról tagjai a Fővárosi Közgyűlések is: Böröcz László, Kovács Gergely, Baranyi Krisztina és Szaniszló Sándor. Nem találtunk viszont online elérhető vagyonnyilatkozatot a X., a XIII. kerület, a XVI. kerület és a XXI. kerület vezetéséhez, így a polgármesterekhez sem. Két kerület honlapján viszont még mindig a ciklus eleji, októberi vagyonnyilatkozatok a legfrissebbek, ezek a II. és az V. kerület.

A Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait ebben a cikkben veséztük ki:

Kapcsolódó cikk Airbnb Madeirán, fafúvósok és több mint 53 millió forintnyi készpénz – íme, a fővárosi képviselők vagyona Volt olyan közgyűlési képviselő is, akinek felfelé nőtt az ingatlanja.

A vizsgálható (a főpolgármesterrel együtt) 18 vagyonnyilatkozatból az derül ki, hogy a polgármesterek közül 16-nak van saját ingatlanja. Némi meglepetésre két belvárosi kerület vezetőjének nincs a nevén ingatlan, a terézvárosi (VI. kerület) Soproni Tamás, valamint az erzsébetvárosi (VII. kerület) Niedermüller Péter. A polgármesterek többsége egy-két ingatlant tüntetett fel, ám például hat ingatlanja van Szaniszló Sándor XVIII. kerületi, öt pedig Karsay Ferenc XXII. kerületi vezetők nevén. Szintén öt ingatlan szerepel a hegyvidéki kutyapártos polgármester, Kovács Gergely nevén, igaz, ő ezeknek a XII. kerületi ingatlanoknak elenyésző mértékben, 0,45 százalékban tulajdonosa. A csúcstartó valószínűleg még mindig Belváros-Lipótváros első embere, Szentgyörgyvölgyi Péter lehet, aki októberben még nem kevesebb mint húsz ingatlant szerepeltetett vagyonnyilatkozatában, ám – mint már jeleztük – a januári, friss bevallása cikkünk írásáig még nem volt elérhető az V. kerület honlapján.

Annak ellenére, hogy a városrészek vezetőinek zöme több ingatlannal is rendelkezik, mindössze öten jelezték, lakás bérbeadásából is származik jövedelmük. Érdekesség, hogy az óbudai polgármester, a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Kiss László földet is ad bérbe, neki az Osztopáni-Bodrogi Agrár Zrt.-től eseti jelleggel 100 800 forint bevétele származik ilyen jogcímen.

Kiss Lászlónak föld bérbeadásából is származik bevétele

Fotó: Facebook / Kiss László

Hiteltartozást nyolc polgármester vallott be, köztük például Soproni Tamás is, aki január végén pontosan 279 012 forinttal tartozott. A nyolcból azonban öten magánszeméllyel szemben fennálló tartozást is bevallottak, összesen 37,7 millió forint összegben. E kategóriában a rekorder Karsay Ferenc. Budafok-Tétény első embere 25,7 millió forintot szerepeltetett ezen a soron.

A vizsgált tizennyolc vagyonnyilatkozat közül csak nyolcban találtunk járművet. Itt a XX. kerületi polgármester, Szabados Ákos lehet a csúcstartó: két Volkswagen „bogárhátúja” mellett van egy Fiat 500-asa, valamint egy Vespa robogója is. Szentgyörgyvölgyi Péter októberi vagyonnyilatkozata 5 darab szó szerint egy lóerős vagyontárgyat is felsorol: a belvárosi polgármesternek fél éve még mindig megvolt az öt lova.

Milliók a fiókban

A vagyonnyilatkozatok egyik legizgalmasabb kérdése mindig a „párnacihába varrt” rész, azaz a készpénzállomány. Korábbi cikkünkben a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozataiból azt állapítottuk meg, hat városatya, illetve -anya is jelentős összeget tart otthon összesen több mint 53 millió forint értékben. Most a vizsgált 18 polgármesteri vagyonnyilatkozatból azt szűrtük le, a vezetők felének, pontosan kilenc polgármesternek van otthon jelentős mennyiségű készpénze, melyek összesen 22,1 millió forintot tesznek ki.

Itt a csúcstartó Karsay Ferenc, a XXII. kerület első emberének 16 millió forint lapul a fiókjában,

az ezüstérmes pedig Karácsony Gergely, aki – akárcsak októberben – 2 millió forintot tart otthon. Érdekesség, hogy az előírások szerint csak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben szereplő illetményalap hatszorosának megfelelő összeget kell szerepeltetni, ami 231 900 forintot jelent. Ennek ellenére az újpesti polgármester, Trippon Norbert 200 000 forintot írt be ebbe a sorba.

Más politikusokhoz hasonlóan a polgármesterek is szeretnek befektetni, megtakarítani. Tíz kerületvezető vagyonnyilatkozatában szerepel értékpapír, és a 2022-2023-as gigainfláció miatt többen is kifejezetten szerepeltették bevallásukban a Prémium Magyar Állampapírt, mely a hetekben fizeti ki a csaknem 18 százalékra rúgó kamatokat.

A polgármesterek is kedvelik a magas infláció miatt jól fizető állampapírt

Fotó: MTI

A polgármesterek viszont – ellentétben a közgyűlési tagokkal vagy a parlamenti képviselőkkel – nem szeretnek vállalkozni. Csupán a soroksári polgármester szerepeltetett cégtulajdont a vagyonnyilatkozatában, ám a Som-Vad Kft., melyben Bese Ferenc 50 százalékban tulajdonos, 2019 óta egy fillér árbevételt nem mutatott ki.

Kapcsolódó cikk Hihetetlen fordulat, de még a fideszes képviselőknek sem volt fantasztikus évük Lázár Jánostól Kubatov Gáborig több kormánypárti képviselő is kevesebb cégben volt tulajdonos 2024-ben, mint egy évvel korábban.

Érdekességet most is találtunk a nyilatkozatokban. Az óbudai polgármester, Kiss László könyvgyűjteményt, érmegyűjteményt és zsebóragyűjteményt tüntetett fel mint nagy értékű vagyontárgyat, az erzsébetvárosi polgármester dokumentuma szerint Niedermüller Péternek azonban minden vagyona a bankszámláján szereplő 13 millió forint és 5 millió forintnyi deviza.

Ami még szintén érdekesség: a korrupciógyanú miatt letartóztatásban levő Kiss László vagyonnyilatkozatának végén az őt védő ügyvédi iroda munkatársának tanúsítványa szerepel:

„Tanúsítom, hogy a vagyonnyilatkozatot dr. Kiss László polgármester előttem 2025. jan. 27-én írta alá.”

Kapcsolódó cikk Még három hónap börtön várhat az óbudai polgármesterre Ezt kéri az ügyészség.

A vagyonnyilatkozatokról írt cikkeinket ide kattintva böngészheti. >>