Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

A G7-nek adott interjút Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója, aki elmondta, hogy a tavalyi, nagy port felvert hatmillió forintos adománya óta nem támogatta újabb összeggel a Tisza Pártot, de feleségével együtt kiváltották a párt rendszerváltó kártyáját.

„A Tisza Párt imázsához jobban illik, hogy nagyon sok kis támogatást kap, mint hogy egy-egy milliárdostól nagyobb támogatást. Nem akarnak milliárdosok emberei lenni, és én sem akarom, hogy az én embereim legyenek”

- fogalmazott Bojár.

A Magyar Péter által bejelentett, évi egy százalékos vagyonadóról Bojár így nyilatkozott:

„Már ki is számoltam, hogy mennyit kell majd fizetnünk, elmondtam a feleségemnek, hüledezett, de én ezzel együtt azt mondom, hogy jogos. Vagyonadó sok fejlett országban van, nem tartom igazságosnak, hogy Magyarországon nincs. Akinek nagyobb vagyona van, annak nagyobb részt kell vállalnia a közösség terheiből. Ezzel én egyetértek.”

A Tisza Párt személyi jövedelemadóra vonatkozó terveivel alapvetően egyetért az üzletember, de azt mondja, a minimálbér esetében a 9 százalék is sok, 5 százalék is elég lenne. (A párt azt tervezi, hogy megmaradna az egykulcsos rendszer, de a mediánkereset alatt adójóváírást kapnának az emberek.)

Van azonban, amit hiányol a Tisza programjából. 

„De amit hiányolok a Tisza részéről, az a gazdaságpolitikának egy érdemibb része, hogy mitől lesz Magyarország versenyképesebb ország. Persze elmond nagyon sok mindent a Tisza a programjában, ilyen a korrupció visszaszorítása, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, ezek nagyon sokat fognak segíteni”

- mondja Bojár, aki ezen túl az oktatás fejlesztésének prioritásként kezelését is hiányolja Magyar Péterék részéről.  

"Az segítené a versenyképes gazdaságot a legjobban, ha az oktatásba tennék a legtöbb támogatást. Ez nem csak az a humánerőforrás-kategória, ahova teszik, hogy kell egészségügy meg oktatás. Az oktatás a gazdaság támogatását jelenti, az abba való befektetést. 
Mi, vállalkozók nem azzal járnánk jól, ha mindenféle állami támogatásokat adnak nekünk, mert ez csak torzítja a piacot, akkor arra figyelünk, hogy mire adnak támogatást. Az nem jó. Azzal járnánk jól, ha jól képzett, gondolkozni tudó, intelligens munkaerőhöz jutnánk. Ez segítene az országnak kitörni."

A teljes interjú itt olvasható>>>

