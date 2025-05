Bóka János népmesei magyarázattal állt elő Brüsszelben

A magyar kormány a szlovák kabinethez csatlakozva megvétózta azt az elnökségi nyilatkozatot is, amely az EU demokratikus ellenálló képességét erősítette volna. A dokumentumot végül 25 tagállam támogatta. Bóka szerint a szöveg félreértelmezi a civil szervezetek szerepét, amelyek szerinte nem alkotmányos intézmények, és nem szolgálhatnak politikai célokat.

Arra már a 444.hu hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz régóta alkalmazza azt a gyakorlatot, hogy a kormányzati javaslatokat formálisan egyéni képviselői indítványként terjesztik be. A külföldi támogatásokat szuverenitási érvekre hivatkozva korlátozó, és a listázott szervezetek működését ellehetetlenítő törvényjavaslatot ezúttal Halász János jegyzi. Azóta szinte a teljes Fidesz-KDNP frakció a nevére vette: jelenleg 115 kormánypárti képviselő támogatja a tervezetet – köztük Orbán Viktor is.

Az Eurologus cikke szerint Bóka János európai ügyekért felelős miniszter politikai hisztériakeltésnek nevezte a meghallgatást. Azt is kijelentette: hiába kérte a Bizottság az „átláthatósági” törvény visszavonását, az nem kormányjavaslat, hanem egyéni képviselői indítvány volt. A gyülekezési törvény módosításáról azt mondta: mivel még nem jelentettek be Pride-rendezvényt, ezért az esetleges jogkövetkezmények sem merültek fel.

