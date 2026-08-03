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Bóka János reagált: az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni

mfor.hu

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter semmilyen konkrét intézkedést nem jelentett be.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni az elkövetkező napokban és hetekben.

Bóka János a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével a Sándor-palotában tartott egyeztetés után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta:

a kormányfő a találkozón konkrét intézkedést határidővel nem jelentett be, kezdeményezést nem tett, intézkedést nem javasolt. A kormányzás felelőssége kizárólag a magyar kormányt terheli.

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor elismeréssel szólt a magyar emberek és cégek áldozatvállalásáról.

(MTI) 

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