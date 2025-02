Bombafenyegetések: Vadai Ágnest nem engedték be a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére

„Meg szerettem volna tudni, hogy hány újságíróval és hány politikussal szemben alkalmazták eddig ezt” – fogalmazott Vadai Ágnes, aki hozzátette: tudja, hogy „ilyenkor a kormánypárti képviselők felszisszennek, de azért emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Pegasus Games Software-rel bizony-bizony újságírókat és ellenzéki politikusokat céloztak meg, és alkalmazták is velük szemben.”

„Mit tudnak mondani a magyar édesanyáknak, édesapáknak, hogy megnyugtassák a gyerekeket, és megnyugtassák a szülőket, hogy minden rendben van. Hogyan garantálja a kormány a mindennapok biztonságát? És hogyan készíti föl az arra illetékeseket az ilyen típusú, sajnálatos, és reméljük többet elő nem forduló ügyeknek a kezelésére. Hiszen hallottuk, hogy például volt olyan hely, ahol a fenyegető e-mailt sem nyitották ki” – vetette fel Vadai Ágnes, aki hozzátette: a másik kérdés a hétfőn a Szabad Európán megjelent hír alapján az új, okostelefon-feltörő eszközt érintette volna. A hírek szerint a magyar titkosszolgálatok – illetve talán a szakszolgálat – szerzett be ilyen, az okostelefonok feltörésére alkalmas eszközt.

A politikus felelevenítette, hogy Szlovéniában, Bulgáriában és Szlovákiában is voltak hasonló bombafenyegetések, így fontos lenne tudni, hogy a magyar szolgálatok milyen módon kommunikálnak az érintett országok társszolgálatokkal.

Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese napirend előtt is gyakran szólal fel az Országgyűlésben Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A politikus az Mfor kérdésére elmondta: a Házbizottság ülésén kifejezetten megkérte Kövér Lászlót, hogy szóljon rá a kormánypárti képviselőkre, hogy engedjék be, ezt mégsem tették meg. Ezért már várja a Házbizottság következő ülését, szeretné egyértelművé tenni: „nem egyszerű bejutást szeretnék a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, hanem lehetőséget arra, hogy mint nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkező képviselő – akit egyébként a frakció vezetője, Gyurcsány Ferenc erre delegált – kapjak lehetőséget arra, hogy be tudjak menni a bizottság üléseire, mivel nincsen állandó helyünk.”

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén szeretett volna kérdéseket feltenni, de nem járt sikerrel. Ugyanis be sem jutott. Nem először: a DK frakcióvezetője a bizottság január 15-i ülésén sem vehetett részt.

Januárban egy ismeretlen elkövető Allah nevében, e-mailben robbantással fenyegetett meg 292 magyarországi iskolát: 19 vidéki, 273 pedig budapesti volt. A rendőrség robbanószert egyik iskolában sem talált, a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett miatt folytat nyomozást az ügyben. Múlt héten újabb fenyegetések érkeztek, abban az ügyben már egy gyanúsítottat is elfogtak:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!