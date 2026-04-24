Közélet Magyar Péter programja

Bombameglepetés: Vitézy Dávid is kormánytag lesz

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, Kátai-Németh Vilmost pedig szociális- és családügyi miniszternek Magyar Péter. A kijelölt miniszterelnök 14 órakor külön videóban jelenti be a TISZA-kormány oktatási miniszterét.

Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési és beruházási miniszternek. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán. 

A kijelölt kormányfő szerint Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete; több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, és irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése 15 éve.

„Nála többet az elmúlt években senki nem tett azért, hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett” – indokolt Magyar Péter.

Vitézy Dávidot azzal a feladattal bízta meg, hogy „vezesse ki a MÁV-ot a káoszból, és kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.”

Az új szociális- és családügyi miniszter sem lesz szokásos kormánytag.

Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él. 16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette: fekete öves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik.

„Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. Legnagyobb erőforrásának családját tartja: két gyermeke és egy unokája van. Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson. Célja a rászorulók képviselete a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése” – közölte Magyar Péter.

A kijelölt kormányfő szerint új szociális minisztere prioritásnak tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését.

„Azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel” – összegzett Magyar Péter. 

Délután 2 órakor az új oktatási miniszter bejelentése várható. Nagy valószínűséggel Rubovszky Ritát nevezi meg Magyar Péter. Rubovszky Rita számtalan közigazgatási és oktatási pozícióban dolgozott már. 2023 óta a Ciszter­ci Iskolai Főhatóság vezetőjeként tevékenykedik.

 

Lehullt a lepel: ezért zsarolta meg az MNB volt alelnöke az Erste vezérét

Miközben kiderült, miért kényszerítette az MNB Simor Andrást, hogy lemondjon az Erste felügyelőbizottsági tagságáról, Matolcsy György reagált az elnöki tevékenységét ért kritikákra.

Magyar Hang: az Alkotmánybíróság ülésén szólították fel lemondásra Polt Pétert

Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert – írta meg a Magyar Hang.

Tovább sorvad a DK, újabb független polgármestere lett Budapestnek

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a Demokratikus Koalícióból. Erről a politikus a Facebook-oldalán posztolt.

Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Már 22 állammal van tapasztalatuk.

Május 13-án véget ér a veszélyhelyzet? De mi marad utána?

Legalább 160 veszélyhelyzeti rendelet van érvényben.

Bíróságra megy az Erste Bank az Én, a kétarcú című képregény miatt

A képregényben többször feltűnt a pénzintézet.

Simor András

Simor András: az MNB alelnökének zsarolása miatt távoztam a bécsi Erste felügyelőbizottságából

Az eset 2023 decemberében történt, az MNB 2007-2013 közötti elnöke most tárta fel az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában.

Medián: ha újabb választás lenne, még nagyobb győzelmet aratna a Tisza Párt

Nőtt az előny a választások után.

Magyar Péterék fontos üzenetet kaptak: közeleg a Magyarország ellen indított eljárás vége?

Manfred Weber szólalt meg az ügyben.

Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

Néhány napon belül leszerel.

