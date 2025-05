Bonyolódik az ügy: a honvédség közleményt adott ki

A Kormányinfón az RTL kérdésére, miszerint miért baj, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a „Slava Ukraini” mondatot is elmondta a NATO ülésein, Gulyás Gergely szerint az volt a baj, hogy nem képviselte azt az álláspontot, amivel megbízták, például hogy Magyarország nem vesz részt a fegyverszállításokban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón arról beszélt, a volt vezérkari főnök túllépett a jogkörein, miközben a jelentéseiben úgy tett, mintha ez nem történt volna meg. A miniszter azt mondta, megfelel a valóságnak, hogy az altábornagy „Slava Ukraini” felkiáltással fejezte be beszédeit. Gulyás szerint ez súlyosabb úgy, mint hogy valaki a saját zsírját szívatja le a Honvédkórházban.

A minisztérium azt is írja, a korábbi vezérkarfőnöknek az olyan kijelentései, mint a „Slava Ukraini” (Dicsőség Ukrajnának) a hivatalos magyar semlegességi politikával élesen szembemegy.

„Megállapítottuk, hogy az akkor a kormány békepárti álláspontját képviselni hivatott Ruszin-Szendi Romulusz a hivatalos tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány hivatalos, háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. A jelentései, amelyeket az ülések után készített, valótlan állításokat is tartalmaztak, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt” – írják.

A minisztérium MTI-nek megküldött közleménye azt írja, befejeződött a vizsgálata Ruszin-Szendi NATO-tárgyalásokon való megnyilvánulásairól, és készek nyilvánosságra hozni a jelentést. Épp aznap jelentették ezt be, hogy Magyar Péter Facebook-oldalán kitette azt a hangfelvételt, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter két évvel ezelőtt arról beszél, hogy a békepárti offenzíva helyett a háború felé vezető út nulladik pontját kezdi el a honvédség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!