Börtönbe küldenék Matolcsy Györgyöt, itt a felmérés

Azonban a jogi felelősségre vonás esélyeit a többség pesszimistán látja: 62 százalék szerint nem lesz következménye az ügynek, 17 százalék gondolja úgy, hogy Matolcsyékat is elérheti a felelősségre vonás. Az ingatlanbefektetések és a bonyolult konstrukciók miatt az ügy éveken át húzódhat, akár egy 2026-os kormányváltás után is.

A megkérdezettek 85 százaléka arról is hallott, hogy Matolcsy fiának környezetébe tartozó cégek is részesülhettek az alapítványi vagyonból. A fideszesek 58, az ellenzékiek 95 százaléka tudott erről.

A válaszadók 77 százaléka szerint Matolcsy György volt az ügyek központi alakja, további 9 százalék úgy véli, tudhatott a történtekről, de nem lépett. Még a fideszes szavazók 38 százaléka is őt tartja felelősnek, míg 34 százalékuk nem válaszolt a kérdésre – ez a kutatók szerint kognitív disszonanciára utal. Az ellenzéki szavazók 97 százaléka hallott az ügyről, de még a kormánypárti médiabuborékon belül is áttört a botrány, 59 százalékuk ismerte az esetet.

Még a buborékon is áttört az ügy.

