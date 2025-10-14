Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

mfor.hu

A 70 éves egykori francia elnöknek egy hét múlva kell börtönbe vonulnia, de a kora miatt kérvényezheti a szabadlábra helyezését. 

Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én kezdi meg letölteni börtönbüntetését a párizsi La Santé börtönben – írja az MTI. A volt államfővel a korrupciós ügyekkel foglalkozó országos pénzügyi ügyészség ismertette az időpontot és a helyszínt. Sarkozy 2007 és 2012 között vezette az országot, ő az első francia exelnök, akinek börtönbe kell vonulnia.

Sarkozyt szeptember 25-én ítélte öt év börtönbüntetésre a párizsi büntetőbíróság, miután a 2007-es, győztes elnökválasztási kampányát törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt vizsgálták. A korábbi elnököt azzal vádolták, hogy Moammer el-Kadhafi néhai líbiai vezetővel megállapodott, hogy az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon több millió euró pénzügyi támogatást ad neki. A nyomozás azt nem tudta bebizonyítani, hogy a Líbiából érkezett pénzt ténylegesen az elnökválasztási kampányára fordították, de azt igen, hogy Sarkozy bűnszövetségben vett részt.

A korrupcióellenes hivatal tízévi nyomozás után 13 embert gyanúsított meg a bűnszövetségben való részvétellel, köztük több volt kormánytagot. A volt elnök mellett két másik vádlottat ítéltek börtönbüntetésre, akiknek már az ítélethirdetés napján meg kellett kezdeniük a szabadságvesztésük letöltését. 

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen. A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy bár Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, az nem bír halasztó jelleggel. A felmérések szerint a franciák 61 százaléka igazságosnak tartja azt, hogy az ideiglenes végrehajtást Sarkozy esetében is elrendelte a bíróság. A líbiai perben elítélt hét vádlott, valamint az ügyészség is fellebbezett, a fellebbviteli pert márciusban tartják.

Október 21-én azonban Sarkozy azonnal kérvényezheti a fellebbviteli bíróságtól a szabadlábra helyezését, korára való tekintettel. A kérelem elbírálására legfeljebb két hónap áll a bíróság rendelkezésére, kedvező döntés esetén Sarkozy a karácsonyi ünnep előtt szabadulhat. Elutasítás esetén a 70 éves exelnök újabb kérelmet nyújthat be.
 

