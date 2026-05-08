Börtönbe vonult Tarsoly Csaba

II. kerületi otthonából vitte el a rendőrség Tarsoly Csabát csütörtök reggel – írja a Portfolio. A Quaestor-cégcsoport egykori vezetője csütörtökig házi őrizetben volt.

Tarsolyt február 5-én jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Ítélőtábla hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt a soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. Az ellene felhozott vádakért nem vállalt felelősséget, de önként bevonult a büntetés letöltésére. Ügyvédje szerint sem működött közre hűtlen kezelésben, nem vett részt pénzmosásban, ahogyan vesztegetési pénzeket sem fogadott el. Feltételesen sem bocsátható szabadlábra, emellett nyolc évre a foglalkozásától is eltiltották, tehát addig nem lehet igazgató, vezető tisztségviselő, vagy gazdálkodó szervezet vezetésének tagja.

A soltvadkerti ügyben több mint tizenegy éve, 2015 márciusa óta nyomoztak. A vádirat szerint Tarsoly 2004 előtt megállapodott a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjével, hogy egymásnak kölcsönösen előnyös, azonban jogellenes – és egyben korrupciónak is minősülő – gazdasági tevékenységet fognak folytatni. Tarsoly vállalta, hogy a Quaestor cégcsoporton keresztül, a takarékszövetkezet vagyonából folyamatosan finanszírozni fogja a szövetkezeti vezető fiának a cégét úgy, hogy ezt színlelt értékpapír-vásárlásokkal leplezik. A takarékszövetkezet vezetője cserébe vállalta, hogy esetenként a Quaestor csoport kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges forrásokat biztosítani fogja a takarékszövetkezet pénzéből.

A vád szerint 2004 áprilisa és 2010 márciusa között összesen több mint 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a takarékszövetkezetnek, amelyből több mint 500 millió forintnak az eredetét leplezték fiktív jogcímmel végrehajtott átutalásokkal és a házipénztárból való kivétellel.

Tarsolyhoz köthető a Quaestor-ügy is, amely 2016 óta húzódik, azonban a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete itt több mint hatezer oldal. A vád szerint 77 milliárd forint kárt okozó brókerbotrány kapcsán tehát még sok időbe telhet, mire jogerős ítélet születik. Az elsőfokú ítélet szerint Tarsoly 13 évet kapott. A főszereplő múlt hét pénteken YouTube-csatornát indított, amelyen főként a Quaestor-ügyet meséli el saját szemszögéből.