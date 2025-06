Botrány a HUN-REN Irányító Testületében?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma közérdekű adatigényléssel kéri ki a botrányos döntést hozó ülés jegyzőkönyvét, valamint a kutatóhálózat felbomlasztására igennel szavazók névsorát. Mint Facebook-bejegyzésükben írják: A miniszterelnök által kijelölt Irányító Testület a kutatóhálózat dolgozói és az érdekvédelmi szervezetek szinte egyhangú tiltakozása ellenére, ismeretlen helyen tartott ülésén nyilvánvalóan hatalmi nyomásra szavazta meg a kutatóhálózat „szorosabb, szervezetileg is megerősített együttműködés”-nek hazudott feldarabolását.

A döntés azonban nem volt egyhangú. A hvg úgy tudja, hogy ketten ellene szavaztak, ők, és egy további tag le is mondtak tisztségükről.

