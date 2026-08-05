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Botrány Diósdon, szigor Szentendrén, helyszíni bírság autómosásért – így áll a vízzel Budapest környéke

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

A legszigorúbb, harmadfokú vízkorlátozás vonatkozik 130 ezer emberre már hatodik napja a budapesti agglomerációban, és úgy tűnik, ez bevált. Szentendrén, Pomázon és Pilisvörösváron is bezártak az autómosók, aki pedig otthoni tömlővel tisztítja a kocsiját, 300 ezer forintos helyszíni bírságra számíthat. Diósdon nincs tilalom, de sok helyen víz sem.

„Elfogadhatatlannak tartom az Érd és Térsége Víziközmű megoldását, amely minden nap vízhiányt okoz Diósdon” – közölte a város polgármestere, Dizseri András. Szombat hajnal óta rendszeresek a vízellátási zavarok a város magasan fekvő területein, a Hello Diósd csoportban többen panaszkodtak vízhiányra a Szabadság és a Fenyősor utcákból. 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. végül kedd délután tette közzé, hogy minden nap hajnali 3 óra 30 perc és 6 óra között tölti a víztározót, ami a város egy részén nyomáscsökkenéssel, a magasabban fekvő területeken vízhiánnyal jár. Azt írták, hogy a nyomásfokozók visszakapcsolása után további 30-40 percet vesz igénybe a magas területeken történő hálózati légtelenítés, amíg a vízszolgáltatás teljes mértékben helyreáll.

A polgármester azonban arról számolt be, hogy a hajnali, reggeli órák mellett napközben is gyakori a vízhiány vagy a rendkívül gyenge víznyomás. Dizseri figyelmeztette a szolgáltatót, hogy ne kockáztassák a diósdiak folyamatos vízellátását. A városvezető azt is vizsgálja, hogy az eljárás megfelel-e a szolgáltatási szerződésnek.

A diósdi önkormányzat sajtóosztálya az Mfor kérdésére megerősítette, hogy hivatalos tájékoztatást szerdáig nem kaptak a szolgáltatótól, ők is csak a fenti Facebook-posztot ismerik. A városvezetés kérte, hogy a víztározó töltését helyezzék korábbi időpontra, ezért csütörtöktől fél órával korábbra hozzák a műveletet. Az önkormányzat szerint a város alsó részére is jellemző az alacsonyabb víznyomás.

Az Mfor megkereste a szolgáltatót is: a telefonos ügyfélszolgálaton már a kapcsolás előtt bemondták, hogy Diósd III. övezetben szünetel a vízszolgáltatás „előreláthatólag 8 óráig”. Az ügyintéző kérdésünkre megerősítette, hogy a III. övezet megegyezik a közösségi oldalon látható térképpel.

A közösségi oldalon azonban a Bajuszfű és a Székely András utcákból is panaszkodtak vízhiányra, amelyek a jelölt területen kívül esnek.

Az ügyintéző szerint a szolgáltató kérte a vízkorlátozás elrendelését az önkormányzattól, de a városvezetés nem rendelt el tilalmat, csak a fogyasztás visszafogására kérte a lakókat. Arra a kérdésünkre nem válaszolt, miért nem tájékoztatták korábban a lakókat a víztározó töltésének kellemetlen mellékhatásairól.

Az említett csoportban a hozzászólók közül sokan panaszkodtak a közelmúltban Diósdra költözött emberekre is: a 12 ezres város népessége több mint háromszorosára bővült az elmúlt 30 évben. A város központjában jelenleg egy tíz tömbből álló lakópark épül, emellett számtalan több száz négyzetméteres luxusházat is felépítettek a településen az elmúlt évtizedekben.

Bevált a szigor

A Dunamenti Regionális Vízmű (DMRV) szigorúbb volt az Érd környéki szolgáltatóknál: tizenöt Pest megyei településen harmadfokú vízkorlátozás elrendelésére kérte az önkormányzatokat, ami összesen 130 ezer embert érint. A szolgáltató azért döntött így, mert a korábban bevezetett első- és másodfokú korlátozások után tovább nőtt a vízfogyasztás. A DMRV a Duna jobb partján található települések helyzetét látta kritikusnak, az érintett városok közé tartozik Szentendre, Pomáz és Pilisvörösvár is. 

A harmadfokú korlátozás szerint a vezetékes ivóvizet kizárólag ivásra, főzésre és alapvető tisztálkodásra, vagy mosásra, mosogatásra, vécéöblítésre lehet használni.

A locsolás, a medencék feltöltése vagy az autómosás szigorúan tilos.

A DMRV szerint az extrém alacsony dunai vízállás miatt több kút víztermelése teljesen leállt, a Szentendrét ellátó kutak pedig jelenleg 35 százalékkal kevesebb ivóvíz kitermelésére képesek, mint a megszokott körülmények között. Ráadásul csütörtök este 15 hektáron égett az erdő Pilisszentlászló mellett, a környék víztározó medencéjét az oltás miatt már éjszakára sem tudták feltölteni. 

„A III. fokú vízkorlátozás elrendelését követően a lakosság felelős magatartásának köszönhetően elkezdett csökkenni az ivóvízfogyasztás, de több ingatlannál az öntözőrendszerek továbbra is üzemeltek. Jelenleg nincsen közterületre kihelyezett lajtoskocsink ivóvízvételezés céljából” – válaszolta az Mfor kérdésére a DMRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztálya szerdán délután.

Leálltak az autómosók

A Szentendrei Önkormányzati Hivatal az Mforral hétfőn közölte: nincs olyan városrész, ahol jelenleg tartálykocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A legmagasabban fekvő Pismány városrészben múlt héten 4500 ember otthonában napokig nem volt ivóvíz a túlterhelt vízhálózat miatt. Azóta orvosolták a problémát, de a közösségi oldalakon több hozzászóló panaszkodott arra, hogy az autómosók a harmadfokú vízkorlátozás idején is működnek.

„Tudomásunk szerint Szentendrén minden autómosó betartotta a korlátozást. A cégek ellenőrzése jegyzői hatáskör, a jegyző jogosult szükség esetén szankcionálásra is. A városi rendészet ellenőrzi a rendelet betartását az érintett cégeknél, annak megsértése esetén: magánszemélyek 300 ezer forint, vállalkozások egymillió forintos szabálysértési díj megfizetésére kötelesek” – közölte lapunkkal a városvezetés.

Pomáz polgármestere, Leidinger István az Mfornak elmondta: mindenhol van víz a városban, ahol kiépített vezetékes vízellátásnak kell lennie. A pomázi önkormányzat közösségi oldalán is panaszkodtak az autómosókra: Leidinger szerint csütörtökön, a másodfokú korlátozás idején még működtek, de péntektől bezártak. „A DMRV adatszolgáltatása alapján egyik autómosó vízfogyasztása sem érte el a napi 10 köbméter átlagfogyasztást, részint azért, mert recirkulációs rendszerben dolgoznak. Ezzel tehát megfeleltek a másodfokú vízkorlátozás követelményeinek.

A harmadfokú korlátozás elrendelésekor az autómosók működését szigorúan megtiltottuk. A rendészet személyesen vitte ki a határozatot, a város területén működő mindkét mosó bezárt”

– tudtuk meg a polgármestertől.

Leidinger megerősítette, hogy tettenérés esetén helyszíni bírság is kiszabható tömlős autómosásért, de elismerte, hogy ezt nagyon nehéz ellenőrizni. A DMRV viszont a mérő alapján ki tudja mutatni a kiugró vízfogyasztást, és ezt szankcionálhatják is.

Solymár polgármestere, Dr. Zlinszky Péter múlt pénteken arról beszélt, hogy a harmadfokú vízkorlátozás várhatóan a következő körülbelül tíz napban lehet érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján e hét péntektől kisebb lehűlés várható, ezért a szolgáltató várhatóan nem tartja fenn a szigorú rendelkezést a jövő hétig.

„Pilisvörösvár belterületi részein tudomásunk szerint jelenleg nincs probléma az ivóvízellátással. Külterületen, elsősorban a zártkerti övezetekben fordulnak elő nehézségek, ahol az ingatlanok jellemzően fúrt kutakról biztosítják a vízellátást” – válaszolta az Mfor kérdésére a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal. Azt is megtudtuk, hogy az autómosókat kérték a vízfelhasználás törvényi előírás szerinti 20 százalékos csökkentésére, a „helyi nagy vízfogyasztó gazdasági szereplők” pedig eleget tettek a kérésüknek. 

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerda reggel azt közölte, hogy a vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúklt napokban (országosan), és köszönetet mondott a fogyasztók felelős magatartásáért.

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