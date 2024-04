Botrány Nógrád megyében, Lázár János minisztériuma nem fizet

Európa egyik legszegényebb megyéjében úgy várták az uszodákat az emberek, mint a csodát. Ehhez képest folyik a mismásolás, mintha már nem is lenne oly fontos az egész kormányzati tanuszoda építési program. Az Ipolyinfó értesülése szerint a rétsági építési vállalkozó annyira fel van háborodva a ki nem fizetett összegek miatt, hogy a város területére építési törmeléket, betont, földet pakolt le és az önkormányzat többszöri felszólítása ellenére sem takarította el a szemetét. A lap szerint egykor teljes volt a szakmai lelkesedés az uszodaberuházások ügyében.

Állami ígéret volt már 2013-ban, hogy megkezdik a tanuszoda építési programot, amely minden járásban lehetőséget biztosít egy kijelölt településen, hogy minden gyerek akár már általános iskolás korában megtanulhasson magabiztosan úszni. A Magyar Diáksport Szövetség nem csak támogatta az elképzelést, hanem egyenesen azt tudatta, hogy égető probléma a fiatalok körében a mozgásszegény életmód, ami kritikus negatív hatásokat okozhat felnőttként.

Kísértetiesen a rétságihoz hasonló a helyzet Szécsényben. A vállalkozó a 95 százalékos készültség ellenére ott is hoppon maradt, bár ő nem tesz rétsági kollégájához hasonló teátrális műveleteket és nem fenyegetőzik azzal, hogy megakadályozza a hivatalos átadást, amelynek időpontját már többször is módosították, és végül el is álltak a ceremóniától. A kivitelező cégek mindegyike kis magyar vállalkozásnak számít, ezért súlyos anyagi helyzetbe kerültek. Az Ipolyinfó egyenesen úgy értesült, hogy egyszerűen „elfogyott a rétsági vállalkozó pénze”. A szécsényi kivitelező egyelőre kivár, de helyi információk szerint őt is súlyosan érinti az anyagi válság. A pásztói beruházás már korábban megállt, ott a gyom veri fel a félig kész létesítményt, bár a héten körbetakarították.

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a putnoki tanuszoda átadásán 2018 januárjában

Fotó: MTI

Az Ipolyinfónál úgy tudják, az ukrán-orosz háború okozta drasztikus építésiár-emelkedés miatt az eredeti költségvetésben leírt 831 millió forintos rétsági beruházás díja megemelkedett. A kormány később fedezte a hiányzó összeget, de a vállalkozó mégsem jutott hozzá a pénzhez. A beruházással megbízott Építési és Közlekedési Minisztérium ezért ismeretlen okból nem fizet.

Vannak olyan spekulációk, hogy politikai oka van az egész cirkusznak. A két település (Rétság, Szécsény) polgármestere nem fideszes és ezért a helyi kormánypárti képviselők azt szeretnék, hogy a két létesítményt ne adják át az önkormányzati választások előtt. Nehogy a független polgármesterek népszerűsége erősödjön meg a beruházások átadásával. Pásztón, ahol viszont fideszes a polgármester, épp a héten újra felvonultak a munkagépek és a hosszú ideje tartó semmittevést felváltotta az ügybuzgalom.