Botrány: több fideszes politikust is előállított a Központi Nyomozó Főügyészség

Előállított több fideszes politikust a Központi Nyomozó Főügyészség egy nagyszabású akció során – írja a 24.hu. A II. kerület korábbi polgármestere, Láng Zsolt és kerületi frakcióvezetője, Gór Csaba is érintett a III. kerület korábbi fideszes alpolgármestere, Puskás Péter mellett. A lap kérdésére a főügyészség szóvivője nem cáfolta, hogy a három politikus az előállított személyek között van.

Láng Zsolt 2006 és 2019 között polgármesterként vezette a II. kerületet, ez után lett a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésben. 2022 és 2026 között országgyűlési képviselő volt.

Gór Csaba 2019 óta a II. kerületi Fidesz–KDNP-frakció vezetője, 2022-ben pedig a pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltje volt. A választást elveszítette, de a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Banktól tavaly júniusban tisztséget kapott. A jegybank alapítványában, a PADME-ban a felügyelőbizottság elnöke lett, majd innen hamar előlépett egyedüli kurátorrá.

Gór Csaba felesége, az Európa-bajnok műkorcsolyázó Gór-Sebestyén Júlia gyermekbántalmazási ügyét egyébként nemrégiben vádemelési javaslattal zárta le a rendőrség.

Puskás Péter szerepe azért figyelemre méltó, mert amikor a korrupciós üggyel összefüggésben Kiss László óbudai polgármestert 2024 augusztusában gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették (tavaly májusban hagyhatta el a börtönt), Puskás új választás kiírását követelte. A fideszes politikus akkor azt mondta, elfogadhatatlan, hogy a kerületet egy letartóztatott vezető irányítsa, egyben felszólította Kisst a távozásra.

Korábban az egykori MSZP-s országgyűlési képviselőnél, Molnár Zsoltnál, illetve Őrsi Gergely II. kerületi polgármesternél is házkutatást tartottak, és őket is előállították. A főügyészség egy, az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult nyomozás keretében szállt ki önkormányzatokhoz, de nem csak a III. kerületben. Bővebb tájékoztatást az ügyészség a hét második felére ígért.

Az ügyben érintett politikusok közül eddig csak Molnár Zsoltról tudni biztosan, hogy letartóztatná az ügyészség; a tárgyalás csütörtökön lesz. Akkor az is kiderülhet, hogy más politikusok is huzamosabb időre rács mögé kerülhetnek-e.