Brüsszel elkaszálta az egyik magyar adót

Az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletében megállapította, hogy a Magyarország által kivetett szén-dioxid-kvóta-adó ellentétes az uniós joggal – írja a Telex.

„A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló irányelv fő célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése, biztosítva egyúttal a gazdasági fejlődésnek és a munkalehetőségeknek, valamint a belső piac egységességének és a versenyfeltételeknek a megőrzését” – olvasható az EUB közleményében. Mint írták, a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztásának az a célja, hogy elkerüljék az uniós iparágak versenyképességének csökkenését és a kibocsátásáthelyezést.

Az Európai Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer úgy képzelte el ennek a célnak az elérését, hogy a nagy szén-dioxid-kibocsátással járó termelést végző létesítmények minden évben adott mennyiségű szennyezésre feljogosító kvótát kapnak. Ha pedig e felett szennyeznének, azt aukción vásárolt kvótákkal kell fedezniük. A megkapható kvóták száma fokozatosan csökken, hogy a cégek érdekeltek legyenek a zöld átállásban.

Bige László cége, a Nitrogénművek a magyar bíróságok előtt vitatja szén-dioxid-kvóta-adó uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Az ügyben eljáró Veszprémi Törvényszék azzal a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, hogy ellentétes-e az adó az irányelvvel. Az már tavaly kiderült, hogy az EUB horvát főtanácsnoka, Tamara Ćapeta szerint a magyar szén-dioxid-kvóta-adó ütközik az uniós joggal, mostanra viszont ítélet született az ügyben.