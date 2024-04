Brüsszel ezen nagyon kiakadna – brutális plakáttal állt elő a Fidesz

Az új plakát Ursula von der Leyent egy piros bőrfotelban ábrázolja. Az Európai Bizottság elnöke kvázi maffiafőnökként tűnik fel, akit – a Fidesz üzenete szerint – „alázatosan kiszolgálnak” az alábbi magyar politikusok:

Magyarország, 2024.

Fotó: Mfor

A plakát szerint Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke „migráció”, Karácsony Gergely főpolgármester „gender”, Magyar Péter, a TISZA vezére, a NER-rel szembefordult politikus pedig „háború” témában szolgálja ki Brüsszel igényeit. A plakáton feltűnik még Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége és a DK európai parlamenti képviselője is. Teszik mindezt – sugallja a plakát a Brüsszel feliratban elrejtett dollár jellel – pénzért.

A Fidesz azt az Európai Bizottságot támadja "egyébként", amely múlt decemberben több mint 10 milliárd euró, addig blokkolt uniós forrást szabadított fel Magyarország számára. (Laptársunk, a Privátbankár háttéranyagát az uniós pénzekről itt olvashatják.)

A fenti fotót a Balaton északi partján, Révfülöpön készítettük a hétvégén, de már Budapesten is találkoztunk ezzel a plakáttal.

Azt egyelőre nem tudjuk, hogy ez a plakátkampány mennyibe került, azt viszont igen, hogy három hónap alatt több mint 800 millió forintot égettek el a kormányzati propaganda szócsövei a közösségi médiában hasonló célokra: ennyiből támadták többek között Karácsony Gergelyt és Magyar Pétert.

A kormánypropaganda a közelmúltban lapunkat is a "dollármédiához" sorolta be. De mit szólunk mi mindehhez? Tényleg Audival járunk? És egyébként honnan van pénzünk? Erről is beszéltünk az Ez Viszont Privát podcastban: