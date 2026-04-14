Brutális éjszakája volt az RTL-nek a választás napján

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Ez történt a 15. hét nézettségi adataiban.

A hétköznapi szórakoztatóműsoroknál ezúttal nem változtattak a kereskedelmi csatornák, így az elmúlt hetekben megszokott felállással várták a nézőket.

Az RTL-en ismét a Pokoli rokonok kezdte az esti programot, a teleregény a héten a teljes lakosság körében 427 ezres nézettséget tudott hozni átlagosan, ez megfelelt az elmúlt hetekben megszokott szintnek. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában a műsor átlagosan 196 ezer nézőt érdekelt, 14,7 százalékos közönségarány mellett.

A program második felében ismét A legjobb ajánlat érkezett, a műtárgykereskedős adás a késői kezdés ellenére is stabil teljesítményt hoz, és ezúttal átlagosan 305 ezren nézték az epizódokat az RTL-en a teljes lakosság körében.                          

A TV2 ezúttal is az Exatlon Hungary epizódjaival várta a nézőket, az extrémsportos ügyességi vetélkedőben ismét összecsaptak a rivális csapatok. A 4 éven felüliek, azaz a teljes lakosság körében ezúttal 564 ezren nézték az adást, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 246 ezer főt érdekelt 18,4 százalékos átlagos közönségarány mellett – azaz itt erősödni tudott az elmúlt hetek eredményéhez képest.

Mindent vitt a választás estéje

Sportesemények ezúttal nem fértek fel a legnézettebb műsorok toplistájára, viszont az országgyűlési választások hetében – érthető módon – taroltak a voksolási hírek. A mérleg egyértelműen az RTL javára billent, a TV2-nek nem osztottak lapot ezen a téren a tévénézők.

Évtizedes kihagyással, 2016 után a választás napján, az urnazárás után visszatért az RTL képernyőjére a Heti Hetes, a beszélgetős, politikai véleményműsor pedig elsőre rendesen bekezdett, hiszen a nézettségi adatokban mindkét kategóriában tarolni tudott, és a hét legjobbja lett:

a teljes lakosság körében 747 ezren nézték, míg a 18-59 évesek körében 419 ezer nézőt vonzott 24,8 százalékos közönségarány mellett.

Emellett a csatorna esti választási műsorának is erős számai voltak, hiszen a teljes lakosság körében 698 ezren nézték, amellyel a legnézettebb választási műsor lett április 12-én. A többi említésre méltó ilyen adás nézőszáma a következőképpen alakult:

2. ATV – 495 ezer néző

3. M1 – 422 ezer néző

4. TV2 – 412 ezer néző

Véget ért az elmúlt hetek közönségkedvence

A vasárnapi legnézettebb műsorok tehát adottak, szombaton viszont még a szokásos szórakoztatóműsorokkal készültek a kereskedelmi csatornák. Az RTL-en az A mi kis falunk legújabb része 436 ezer nézőt érdekelt, míg a TV2-n megrendezték A nagy duett döntőjét. A csatorna által összeválogatott celebek énekes harcában végül az ifj. Schobert Norbert – Lengyel Johanna páros győzedelmeskedett, mindezt pedig 676 ezren nézték.

Így alakult a heti végeredmény

A választás éjszakáján az RTL az egész mezőnyt megverte, viszont ez még mindig nem volt elég ahhoz, hogy a hétköznapi szórakoztatóműsorok harcában kiegyensúlyozza a TV2 előnyét, hiszen az Exatlon Hungary rendkívül stabil számokat hoz. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 16,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 16 százalékával.

