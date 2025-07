Brutális számokkal zárta tavalyi évét az MCC alapítványa

Épp egy éve, hogy a legendás debreceni Aranybika Szálló tervezési feladataira kiírt közbeszerzés nyertesét megtalálta az MCC. A fideszes elitképző legújabb intézményének tervezését a nyíregyházi B5 Építészstúdió Kft. és a Tisza Építész Műterem Kft. tervezőkonzorcium nyerte el 714,6 millió forintért.

Az MCC leányvállalatával, a Debretinum Talentum Ingatlanfejlesztő Kft.-vel megkötött szerződést azonban idén módosítani kellett, és az európai uniós közbeszerzési értesítő szerint erre már februárban sor került. Ugyanis nem elég az oktatási központhoz illeszkedő, a tervek szerint négycsillagos hotel 70 szobája, helyette jelentősen több, legalább 100 szobát alakítanak ki, illetve a már üzemelő Beer&Wurst éttermet is kibővítik, ami szintén költségnövekedéssel jár.

Az Aranybika költségei ezért 69,2 millió forinttal megugrottak, így csupán a tervezési feladatokra nettó 784 millió forintot szán a kormány.

Az egyik legexkluzívabb központot alakítja ki az MCC a debreceni Aranybika Szállóból

Fotó: Facebook

Van is miből, hiszen a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány legfrissebb beszámolója szerint vagyonuk immár elérte a félmilliárd forintot. A 2023-as 485 millió után immár egész pontosan 502 millió forintra rúg az alapítvány saját tőkéje.

A 2024-es beszámoló az ingatlanfejlesztések között az első helyen említi a debreceni beruházást, miszerint az MCC küldetésének tekinti, hogy visszaadja az Aranybika Szálló fényének ragyogását, hogy az újra elfoglalhassa méltán kiérdemelt helyét a város életében, annak pezsgő kulturális központjaként.

Az Aranybika Szállóra 2023 júliusában már írtak ki egy közbeszerzést, akkor „Beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőri és tervellenőri” feladatokra keresték a megfelelő céget, amely a tervek ellenőrzését, véleményezését, valamint a kivitelezési munkák folyamatos felügyeletét végzi. A pályázatot a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. nyerte el, az öt évre szóló szerződés értéke 808 millió forint.

Azaz a tervezésre és az ingatlanfelügyeleti feladatokra szánt összeg már közelít az 1,6 milliárd forinthoz. És még ehhez jön hozzá majd a kivitelezés és a berendezés.

Remek számokkal zárta az MCC Alapítvány 2024-et

A számok láttán még sincs ok aggodalomra, hiszen mindeközben az alapítvány a korábbi 162 millió forintot a 24-szeresére (!) növelve, tavaly közel 3,9 milliárd forintos árbevételt produkált. De egyéb bevételekhez is hozzájutottak (bár nem nevesítik pontosan mik ezek), amelyek több mint a nyolcszorosukra emelkedtek: a korábbi 171 millió forintról 1,4 milliárd forintra.

Az egyéb bevételek között csupán az úgynevezett támogatásokat nevezi meg a beszámoló (ami alighanem kormányzati apanázst jelöl), itt pedig háromszoros a szorzó: míg 2023-ban 150 millió forint, addig 2024-ben már 477 millióra rúgott a „támogatások” összege.

Talán épp ezért a személyi jellegű ráfordításaikkal sem spórolt az MCC Alapítvány: a korábbi 9,2 milliárd helyett tavaly már 11,3 milliárdot vihettek haza a dolgozók. A vezető tisztségviselők tiszteletdíja sem maradt el a tendenciától, 158 millió helyett 2024-ben már 181 millióból gazdálkodhattak.

A tavalyi beszámoló szerint vélhetően az MCC Alapítvány is remekül kihasználta az állampapírok adta lehetőségeket, ugyanis a befektetett pénzügyi eszközeiből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételei, árfolyamnyereségei 229 millióról 5,3 milliárd forintosra híztak.

A beszámoló szerint bár az alapítvány állampapír-állománya 2024-ben 7,8 milliárd forinttal csökkent, az Equilor Befektetési Alapnál elhelyzett összegnek köszönhetően 4 milliárddal nőtt is.

Tavalyi évüket egyébként hosszan elemezve mutatják be a különböző programjaikat és az ott résztvettek számát, valamint a számtalan ingatlanfejlesztésüket. De arra is kitérnek, hogy a Mathias Corvinus Collegium a 2024-es évben összesen 11 459 alkalommal jelent meg a médiában, mellyel hozzávetőlegesen 3 372 400 embert ért el. Online orgánumokban való megjelenéseik között a Klasszis Média lapcsoport tagjait is megemlítik.