Budai kerületek: csak nézheti a NER, hogy mit csinálnak az ellenzéki polgármesterek

Mind a két budai kerület régen a jobboldal bástyjával volt, most is a NER jeles képviseli leginkább itt laknak.

Egy kerülettel arrébb pedig emlékhelyet állítanak a háború ukrajnai és kárpátaljai magyar áldozatainak. Ez lesz az első ilyen Ukrajnán kívül. Részletekről még nem tudni, az egyeztetések elkezdődtek – jelentette be Kovács Gergely, a XII. kerület kutyapártos polgármestere, miután találkozott Sándor Fegyir ukrán nagykövettel.

„Hamarosan indulhatnak a szabadszedéses (svédasztalos) menzák a II. kerületben – Kevesebb ételmaradék, rövidebb sorban állás, több idő az ebédre” – írja Őrsi Gergely polgármester Facebook-posztjában . A tervek szerint először a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban, majd a Klebelsberg Általános Iskola és Gimnáziumban vezetik be az újfajta rendszert.

