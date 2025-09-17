Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Adó Budapest Hitelminősítés Kiss Ambrus

Budapest egyet visszalépett a szakadék széléről, ami az országnak is jó

mfor.hu

Budapest fő bevételi forrása, az iparűzési adó jelentős része most érkezett meg a város számlájára.

A beérkezett pénz miatt a nyári mínusz 65 milliárd után jelenleg 32 milliárd forint van a fővárosi önkormányzat számláján, ez azt jelenti, hogy a főváros likviditási helyzete most rendben van, de minden azon múlik, hogy mi történik a szolidaritási hozzájárulás ügyében – mondta Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán, egy budapesti háttérbeszélgetésen, amiről az MTI is beszámolt.

A főigazgató hangsúlyozta, az, hogy a főváros számláján jelen pillanatban 32 milliárd forint van, nem azt jelenti, hogy akkor minden rendben van, hanem azt jelenti, hogy „jelenleg likvidek vagyunk, de minden arról szól, hogy a szolidaritási hozzájárulás kapcsán hogyan tudunk dűlőre jutni a kormánnyal, vagy legvégső esetben a bírósággal”.

Kiss Ambrus főigazgató megpróbálja szakmai mederbe terelni a vitát
Kiss Ambrus főigazgató megpróbálja szakmai mederbe terelni a vitát
Fotó: Klasszis Média / Izsó Márton

Ebben az évben eddig körülbelül 290 milliárd iparűzési adóbevétel forint folyt be, és a büdzsében a bevételt 303 milliárdra tervezték, így azt látni, hogy ezt a célt „el tudjuk érni, tehát a költségvetés jól terveztük ebből a szempontból.”

A főigazgató azt mondta: a költségvetés módosítása „akkor érkezik” a Fővárosi Közgyűlés elé, ha a kormány biztosítja azokat a forrásokat, amelyek „a budapesti közszolgáltatások működését eredményezik”. Jelenleg ilyen nincsen, semmifajta tárgyalás nem volt, de remélem, hogy lesz" – jegyezte meg.

A „csődbe lökés” súlyos következményei

Kiss Ambrus kitért arra is, hogy az elmúlt napokban tárgyaltak egy nemzetközi hitelminősítő intézettel, és ebből – mint mondta – az látszik, hogy „a mi hitelminősítésünk, Budapest csődbe lökése és az ország hitelminősítése eléggé szorosan össze van kapcsolva láthatólag a fejekben”.

„Nem látok olyan forgatókönyvet, hogy ha a kormány csődbe löki a fővárost, akkor ez ne járna azonnal a magyar hitelminősítés lerontásával és az euró-forint árfolyam romlásával” – fogalmazott Kiss Ambrus, aki szerint az a fajta verzió, hogy „ez ilyen politikai lökdösődésként szexin néz ki a kormány számára, ez gazdasági krachhal tud együtt járni a végén”.

Otthon Start

A főigazgató beszélt az Otthon Start programról is: az a megközelítésük, hogy kellenek új lakások a városba, amik megfizethetőek is. Azt kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy a kormány a 250 lakásosnál nagyobb építkezéseket kiemelt beruházássá minősíti. Figyelni szeretnének arra, hogy az alapvető közszolgáltatások (közvilágítás, csatorna, közösségi közlekedés) meglegyenek az új lakóparkok környékén – teszi hozzá a Telex.

A főváros azért, hogy a beruházások illeszkedjenek a városképbe, és valóban jó projektek valósuljanak meg, egy olyan konstrukciót dolgozott ki, amivel együttműködés esetén próbálják segíteni a beruházót.

