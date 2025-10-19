Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál bővítik a fizetős parkolózónát

Rendkívüli ülésen döntött Zugló önkormányzata arról, hogy kibővítik a fizetős parkolózónát – írja a kerület honlapja. Januártól az Örs Vezér tere melletti Füredi lakótelepen, illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között is fizetni kell a parkolásért. A döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia. Ha ez megtörténik, akkor januártól kell figyelni az ide parkolóknak.

A zuglói, még ingyenesen használható parkolókat sok ingázó használja nap mint nap. A szomszédos XV. kerületben egyelőre nincsenek fizetős zónák, de a polgármester, Cserdiné Németh Angéla arról beszélt: parkolási káoszt lát, és jellemző az autótologatás. A XV. kerületben legkorábban 2027. januárjától tehetik fizetőssé a parkolást.