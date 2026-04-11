Budapest felkészült a választásra

Ma letették az esküt a fővárosi szavazatszámláló bizottságok utolsóként érkező tagjai, teljes a csapat, amelynek dolga és felelőssége a választás zavartalan lebonyolítása, a választások tisztaságának megőrzése – írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely.

Mint írja, Budapest felhívására is sokan jelentkeztek szavazatszámlálónak, minden szavazókörben elegendő számban lesznek azok, akik ezt a nagy munkát vállalták, amiért köszönetet mond. Fontos tudnivaló a szavazópolgárok számára, hogy lesznek helyek, ahol minden bizonnyal szükség lesz a türelemre, ahol a sorban állás minden erőfeszítés ellenére hosszúra nyúlhat.

Budapesten ugyanis mintegy 90 ezer átjelentkező szavazását kell úgy lebonyolítani, hogy a törvény kerületenként egyetlen szavazókört jelöl ki az átjelentkező szavazók számára. Aki átjelentkezett, az a lakóhelye szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapját kapja meg, az országos listás szavazólap értelemszerűen azonos.

Letették az esküt a szavazatszámlálók

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

A korábbi tapasztalatok szerint a hosszabb sorban állásokra 9 és 11 óra között, délután 2 és 5, valamint 6 és este 7 óra között lehet számítani. A legnagyobb számú átjelentkező a XI. és a XIII. kerületben kijelölt szavazókörökben szavaz majd. Az átjelentkezős szavazókörökben egy helyiségben egyszerre több asztalnál (akár 10–15) is lehet majd szavazni, de még egyszer: sorban állásra bármelyik fővárosi átjelentkezős szavazókörben lehet számítani.

A főpolgármester arra kér mindenkit, ha úgy alakul, legyen türelemmel, és semmiképpen ne adják fel: mindenki szavazatára szükség van, mindenki szavazata számít.

A fővárosi érintett közműcégek megerősített ügyelettel készülnek a választás napjára például intézkedett arról, hogy a budapesti díszkivilágítás is tovább tart majd vasárnap, egészen hajnali 2 óráig.