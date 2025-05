Budapest kivérezhet, a képviselők is egymásnak estek

Vitézy Dávid a BKV teljes átvilágítását kezdeményezte, miután kiderült, hogy Bolla Tibor kapcsolatban állhat egy bűnszervezet irányítójával. A közgyűlés végül az „átláthatósági” törvényt is napirendre vette.

Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez azokkal a képviselőkkel szemben, akik szerződésben állnak az Országgyűlés Hivatalával. Ez érintheti Szentkirályi Alexandrát is.

Karácsony Gergely főpolgármester napirend előtti felszólalásában ismertette: ha az állam inkasszózza a 10,2 milliárdos szolidaritási hozzájárulást, a főváros működésképtelenné válhat. Felidézte, hogy 2023-ban 28 milliárdot vontak el jogtalanul, és most újabb 57 milliárd befizetésére köteleznék a várost. A főpolgármester szerint Budapest GDP-arányosan 3 ezreléket sem kap vissza működésre, miközben a politika csődbe akarja vinni a várost.

