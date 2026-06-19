Budapest sávos vízdíjrendszer bevezetését javasolja

A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében – jelentette be Budapest főpolgármestere.

Ez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak a főváros, de az egész ország víziközmű- hálózata; országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap amikor 24 óra alatt száz csőtörés történt – közölte Karácsony Gergely.

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A politikus szerint az intézkedés azért halaszthatatlan, mert a fővárosi vízművek akkor tud felelősséget vállalni a szolgáltatás garantálásáért, ha maga állapíthatja meg a díjakat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint száz százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon, és jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszútávú, felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban a háromszorosa, Bécsben a négyszerese, Prágában pedig az ötszöröse a lakossági víz ára.

Közlése szerint amennyiben visszakapják az ármeghatározás jogát, társadalmi egyeztetés után sávos emelést kívánnak végrehajtani, amiben egy alap ingyenes mennyiség mellett a fogyasztás növekedésével sávosan nőne az ár. Ez víztakarékosságra, illetve az esővíz megtartására is ösztönözné a lakosságot.