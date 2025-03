A budapesti személyhajósok új szabályozást követelnek

A turisták körében is népszerűek a budapesti hajóutak Fotó: Wikipédia

Leszögezte, a fővárosnak az átmeneti időszakra is biztosítania kell a személyhajósok számára az érvényes kikötői engedélyeket, hogy az új rendszer kialakításáig szabályszerűen tudjanak működni. A szakmai szervezet főtitkára megismételte, a hajós cégek hajlandók jelentős fejlesztéseket végrehajtani mind a személyszállító flotta megújítása, mind az új kikötőhelyek létesítése érdekében. Ehhez azonban garanciák, 10-15 éves időtartamú szerződések szükségesek, szemben az eddigi egyéves szerződések 1-1 évvel történt meghosszabbításával.

A főtitkár szerint közlekedésbiztonsági hatástanulmányra lenne szükség, csak annak alapján lehet betartható szabályozást alkotni. Figler Zoltán szerint aggályokat vet fel, hogy a DÉSZ módosítás jelentősen szűkíti azt, hogy milyen típusú hajók állhatnak meg egy adott kikötőhelyen. A személyszállító hajósok partnerséget ajánlottak a DÉSZ újbóli módosításához, egyben reményüket fejezték ki, hogy az új koncepció kialakításakor ezúttal nem csak meghallgatják a szakmai érveket, de be is építik azokat. – tette hozzá Figler Zoltán.

Az ülésen felszólalt Figler Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára, aki a bizottság előtt is megismételte a szakmai kifogásokat: a tavaly elfogadott Duna-parti Építési Szabályzat az összes budapesti hajós vállalkozást ellehetetleníti, a jelenlegi működésnél nagyobb zaj‐ és légszennyezéssel jár és komoly közlekedésbiztonsági aggályokat vet fel.

Az évente mintegy 4 millió utast kiszolgáló személyhajósok ezért 2026. december végéig mentességet kaptak az idén január elsején életbe léptetett szabályok alól – erről döntött 2024. novemberében a Budapesti Közgyűlés a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság javaslatára, de továbbra is óriási a bizonytalanság — írta a Személyhajósok Szövetsége.

