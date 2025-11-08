4p
Közélet Önkormányzatok Választás

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Vég Márton
Vég Márton

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

Gyakorlatilag mindegyik közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a Fidesznek esélye sincs győzni Budapesten, ennek ellenére szeptemberben a kormánypárt nyerte a VIII. kerületben tartott időközi egyéni választókerületi képviselő választást: Kozma Lajos 52,27 százalékot kapott, a kutyapártos Balázs András 42,28, a független Simon György pedig 5,45 százalékkal lett harmadik. A részvételi aktivitás meglehetősen alacsony volt, a szavazásra jogosultaknak mindössze a 21,68 százaléka adta le szavazatát.

Karácsony Gergely is Horváth Alexandert támogatja
Fotó: Facebook/Horváth Alexander

A VIII. kerületben vasárnap is lesz egy időközi önkormányzati választás, a józsefvárosi Losonci negyedben (az egyik felét egy lakótelep, a másik felét a Semmelweis Egyetem klinikái és a Füvészkert foglalja el), és szintén van esély arra, hogy a Fidesz fog nyerni. A tét elég nagy: megmarad-e a kerületet 2019 óta vezető Pikó András többsége a képviselő-testületben. A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott.

A közösségemmel mi azon dolgozunk, hogy biztonságosabb, rendezettebb, élhetőbb kerületet építsünk

– ez a fő üzenete Pálovics Emesének. A Fidesz jelöltje 2024-ben csak 36 szavazattal kapott kevesebb szavazatot, mint Horváth Alexander.

Mindenki egy ellen

Most azért lehet több esélye, mert Horváth ellen most nemcsak a Fidesz, hanem az MSZP és a DK is indít saját jelöltet.

A DK Tóth-Ádám Évát támogatja. A 2024-es önkormányzati választásokra kötött kerületi ellenzéki megállapodásnak megfelelően a DK joga és felelőssége, hogy jelöltet állítson ebben a választókörzetben. Pikó András azonban egyoldalúan felrúgta a megállapodást, amely többek között az ő polgármesterré választását is megalapozta, és most ráindított egy saját jelöltet Tóth-Ádám Évára. Sőt, ultimátumszerű levélben követeli a mi általunk támogatott jelölt visszaléptetését

– közölte a DK. Szerintük, ha nem lesz ellenzéki győzelem a vasárnapi józsefvárosi időközin, az Pikó András polgármester felelőssége lesz. Az MSZP szintén indul, Czeglédy Ádámra is lehet szavazni, aki az előző önkormányzati ciklusban még tagja volt Pikó csapatának, 2019-ben összellenzéki jelöltként a szavazatok 53,51 százalékával nyert ebben a körzetben.

A hétvégi józsefvárosi időközi helyhatósági választások előtt közös levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármester, Pikó András kerületi polgármester és Jámbor András, a városrész országgyűlési képviselője Dobrev Klárához, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökéhez és Komjáthi Imréhez, az MSZP vezetőjéhez, hogy jelöltjüket Horváth Alexander javára léptessék vissza. A levélben az olvasható, hogy az összbaloldali együttműködéssel polgármesterré választott Pikó András csapatával Horváth Alexandert támogatja, aki már bizonyított az egyéves képviselősége alatt, az egyéni választókerületében élő választópolgárok többsége bízik benne, és kifejezetten kedveli.

Mindannyian jól tudjuk, hogy csak neki van esélye legyőzni a Fideszt ezen az időközi választáson, minden más jelöltre adott szavazat a Fideszt fogja erősíteni

– írták a levélben.

Horváth Alexander tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna, de beismerte, hogy hibázott. Még októberben többórás hajnali házkutatást tartott a rendőrség a józsefvárosi önkormányzati képviselőjelölt lakásán, majd bevitték a Gyorskocsi utcába. A házkutatás nem járt eredménnyel: a nyomozók, majd a kutyás keresők sem találtak semmit. Kérdés, hogy a választók megbocsátottak-e a fiatal politikusnak.

