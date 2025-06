Budapest ultimátuma: ha nincs pénz, nincs közös bérlet

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely: „Egészen drámai forgatókönyv is megvalósulhat” Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tartott.

A városházi tervezet hátterében az áll, hogy a Magyar Államkincstár – a vitatott, és be nem fizetett szolidaritási hozzájárulás miatt – 10,2 milliárd forintot vont le a Fővárosi Önkormányzat számlájáról. Ez pénzügyi válsághelyzetet idézett elő, amelyre a főváros szerint nemcsak gazdasági, hanem politikai választ is adni kell. Mint írják, a főváros közszolgáltatásai ellehetetlenülnek, és „a felelősség a kormányt terheli”.

A főváros szerint azonban ez a konstrukció aránytalan, mivel a jegybevételen osztozniuk kell az állami MÁV-Volán cégekkel, miközben a budapestiek szinte semmit nem veszítenének: a Budapest-bérlet továbbra is 8950 forintba kerülne.

A tervezet szerint a legsúlyosabban érintett megállapodás a vármegyebérlet-szerződés lehet, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy az agglomerációból érkezők kedvezményesen közlekedjenek Budapesten belül is.

A fővárosi önkormányzat a csőd elkerülése érdekében akár az állammal kötött egyes tömegközlekedési megállapodások felmondására is kényszerülhet – derül ki abból az előterjesztésből, amelyet a Telex információi szerint szerdán tárgyal rendkívüli ülésen a főváros két bizottsága. A javaslatot Baranyi Krisztina és Vitézy Dávid jegyzi.

