Budapesten járt az EP-delegáció: „Számos aggasztó fejleményt látunk”

A delegáció sajtótájékoztatót is tartott. A delegáció vezetője, Tineke Strik, a Zöldek holland származású képviselőjének beszédével kezdődött.

A KDNP-s Vejkey Imre az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága nevében fogadta a delegációt, aztán ő is kiosztotta őket a Facebookon : „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!”

A portál szerint a delegáció többek között Zsigmond Barna Pállal, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkárával is találkozott. A fideszes képviselő ezek után arról posztolt a találkozó után a Facebookon , hogy “Magyarország nem kér exportált demokráciát”.

