Budapesten tüntetett Magyar Péter mozgalma – olvassa el tudósításunkat!

Már gyülekeznek a demonstrálók

Az előzetesen meghirdetett program szerint a demonstrálók 13.30-tól gyülekeznek a Deák térnél. A „nemzeti menet” 14 órakor vonul át a Kossuth térre a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül. A menet elején Nagy Ervin színművész platós kiskocsija halad majd, mögötte pedig egy molinóval a főszervezők. Az ígéretek szerint hangosítás és kivetítő a tér minden részén lesz. Az eseményre szombat délig mintegy 38 ezren regisztráltak a Facebookon.

A demonstráció az „új Magyarországért” 15-től 17 óráig tart a nemzet főterén. „Legyünk rengetegen és követeljük, hogy a kormány adja vissza a hatalmat és a választás lehetőségét a népnek”, írták előzetesen a szervezők.

Magyar Péter a hvg360-nak előzetesen jelezte, hogy demonstráción több bejelentést is tesz majd, így néhány részlet kiderül majd a pártról is, amellyel a júniusi EP- és önkormányzati választásra készül. Modellje egy párt, egyesület és ernyőszervezet hármasára épül. Beszélt arról is, hogy a tüntetésen mellette négy felszólaló lesz még, köztük „meglepetésvendégek”.

Szombat reggel Facebook-oldalán pedig azt közölte, hogy elindította a talpramagyarok.hu oldalt. Ez egyrészt információs bázisként szolgál, másrészt támogatói itt tudnak csatlakozni „a közös munkához, egy új szuverén, modern, európai Magyarország felépítéséhez”. Bejelentette azt is, hogy a szervezet egyik alappillére a Legyél a változás! Egyesület lesz.